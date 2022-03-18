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Молодая пара из Астаны о том, как помогают людям экономить на покупках с помощью Telegram-канала
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16.03.2022

Молодая пара из Астаны о том, как помогают людям экономить на покупках с помощью Telegram-канала

Telegram-канал «Казахстан Подешевле» рассказывает о полезных лайфхаках, которые помогают людям тратить меньше на покупках. Мы поговорили с его основателем о проекте, вдохновении и контенте.


Адильхан Сапаргалиев, 27 лет, город — Астана, со-основатель проекта «Казахстан Подешевле»

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Как все начиналось

Мы с женой Асель всегда находимся в поисках полезных лайфхаков и фишек. Чаще всего они касаются финансов. Всегда делились этой информацией с друзьями — это было что-то вроде хобби.

Идея создания Telegram-канала пришла в декабре 2019 года. На это повлияли несколько обстоятельств. Я почувствовал, что трачу слишком много времени, рассказывая об акциях и фишках каждому человеку по отдельности. Также узнал крутой лайфхак: как обналичивать «Kaspi бонусы». Сам банк утверждает, что это невозможно. Тогда рассказал Асель, что хочу создать канал. Мы написали первые посты и запустили проект 12 января 2020 года.

Рассказывать о полезных вещах — это что-то вроде моей потребности, с детства хотелось делиться нужной информацией.

О проекте «Казахстан Подешевле»

Над каналом работают шесть человек. Я в качестве редактора, жена как идейный вдохновитель, два модератора чата. Также два моих брата каждый день просматривают сайты для информации по нашей теме. Четверо из Астаны, еще двое из Караганды и Алматы.

Проект помогает частично решить проблему дорожающей жизни в Казахстане. Мы делимся с людьми дополнительными знаниями в виде кэшбеков, финансовых лайфхаков, промокодов, акций, которые сами используем, чтобы покупать вещи, которые нам нравятся.

Мы не учим экономить или «ужиматься», не призываем покупать дешевые товары. Скорее рассказываем о том, как в условиях растущих цен покупать те же самые вещи и услуги, которые мы все привыкли покупать, но за меньшие деньги.

Мы не учим экономить или «ужиматься», не призываем покупать дешевые товары

На основе ежедневного мониторинга формируем контент-план так, чтобы он был разным, полезным, интересным. Такой подход обеспечивает высокую вовлеченность, позволяет не надоедать подписчикам и не засорять ленту.

Пишем обо всем, что связано с нашей тематикой: ипотеки, банковские продукты — карты, кредиты, депозиты, путешествия, статьи и лайфхаки по финансовой грамотности. Публикуем информацию, только если она действительно полезна. Около 95% того, что мы видим, не выходит на канале.

Получаем удовольствие от того, что можем быть полезными для окружающих. За два года собрали в закрепленном сообщении канала большое количество публикаций, которые охватывают практически все повседневные расходы и помогают нам и подписчикам экономить.

Цель — оставаться полезными и искать новые направления. Недавно мы сделали несколько постов на тему инвестиций, а в ближайшее время расскажем про привлечение государственных грантов на открытие бизнеса.

О своем бюджете и лайфхаках

Мы используем почти всю информацию, которая публикуется на канале. Нам помогают экономить повышенные кэшбеки по банковским картам. Для покупок в супермаркете используем одну карту, для одежды и обуви — другую, при приобретении авиабилетов — третью. Так удается сохранять 5-10% от покупок, которые мы бы совершили в любом случае.

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Также ежемесячно возвращаем 10% от оплаты коммунальных услуг и домашнего интернета. Бюджет ведем через выписки банковских приложений.

Несколько полезных лайфхаков, узнать подробнее о которых можно на канале:

— вы можете получать от 3 до 30% кешбэка, за каждый чек из супермаркетов и аптек

— есть возможность сократить размер налогов, удерживаемых с зарплаты, если за свой счет приобретали медицинские услуги или есть ипотека в «Отбасы банке»

— ПЦР-тест можно сдать бесплатно

— при частично-досрочном погашении кредита выгоднее уменьшать срок займа, а не размер ежемесячного платежа

— можно ежегодно получать по 122 520 тенге в качестве вознаграждения от государства, оно начисляется на депозит в «Отбасы банке»

— дети от 4 до 17 лет могут бесплатно посещать ряд спортивных секций и творческих кружков.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #telegram #экономия #акции #финансы
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