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Модный бренд Prada выпустит 100 NFT
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Сегодня в 10:08

Модный бренд Prada выпустит 100 NFT

Итальянский модный дом Prada выпускает новую линейку одежды с серийными номерами, привязанными к невзаимозаменяемым токенам.

Дом объявил, что выпустит коллекцию из 100 NFT. Новая линейка одежды называется Timecapsule. Покупатели одежды получат бесплатный NFT, который будет отослан им на кошелек одновременно с покупкой.

Timecapsule — проект, который Prada начала в 2019, когда бренд выпускал товары ограниченным тиражом. Покупатели предыдущих вещей линейки также получат NFT.

Невзаимозаменяемые токены представляют собой GIF-файлы с изображением черных и белых рубашек с фирменными принтом. У каждой рубашки будет уникальный серийный номер, привязанный к токену.

Источник: bits.media

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