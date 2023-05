Мода в Центральной Азии. Модели и fashion-инфлюенсеры о любимых отечественных брендах

Мы познакомились с моделями и fashion-экспертами из Центральной Азии, и узнали о классных отечественных брендах, к которым вам стоит присмотреться.

​

Рахат Кошкинбаев, 18 лет, город — Астана, ​ модель, @yokirashi.k





О себе

Я работаю моделью за рубежом. В марте участвовал в показе Balenciaga. Помимо этого увлекаюсь спортом, играю в баскетбол, футбол. Также учусь в школе. Оканчиваю 11 класс.

Любимые бренды

@qate.vision. Отличный подход к изделиям, классный дизайн.

@weareroxwear. Много креативных работ.

@basqawear. Классные ребята. Интересный подход к базовым вещам.

@rayleeqs.design — один из крутых брендов. Нравится дизайн и задумка.

@b1sens — бренд более ориентирован на национальный дизайн. И это многим заходит.

Аида Даниярова, город — Бишкек, дизайнер, @adaniyarova

​

О себе

Я дизайнер одежды, основатель бренда @adaniyarova_brand. Мой бренд про минимализм и ​ универсальность. Хочу, чтобы мою одежду носили часто, поэтому стараюсь делать так, чтобы она подходила и для повседневных образов, и для мероприятий, легко комбинировалась с​ другой одеждой.

Любимые бренды

Люблю современную этнику. Из наших дизайнеров нравятся @cutadash_official, @izder_iz, @by_yntysh.

@yanagayday_. Особенно за качество изделий.

@marceline.kg — базовые вещи с изюминкой.

@kailuna_brand — ​бренд с интересными деталями.

@saltanat.mamytova.store — безупречные пиджаки и брюки.





Нигина Фахриддинова, 23 года, город — Ташкент, модель, основатель модельного агенства, @niginafaxriddinova

О себе

Моя цель — развивать имидж Узбекистана в глазах мировой общественности. Показать нашу культуру, тем самым привлечь внимание как туристов, так и инвесторов.

Любимые бренды

@dilnozdesigner. Я люблю работы дизайнера Дилнозы Эркинов. Ее наряды элегантные, с национальной изюминкой. Я часто появлялась в них на различных мероприятиях. А национальные чапаны — это отдельный вид искусства.

@mursak.boutique. Также я часто работала с брендом Mursak Boutique. У них уникальные наряды из традиционных национальных тканей. В образах от этого бренда вы всегда будете в центре внимания.

@irodaagzamhoja. Бренд вдохновил меня красивыми и интересными нарядами. Они создавали мое финальное платье на конкурсе Miss Intercontinental 2019. Irodaagzamhoja качественно работают, а в своих образах используют бисер и вышивку ручной работы.

@art.bysofia — один из моих любимых брендов. В этих нарядах по красным дорожкам шагают селебрити Узбекистана. Креативу Софии Ашур, основательницы бренда, нет предела.

@z_dresess. С этим брендом я работаю с 2018 года. Большинство моих шикарных платьев созданы именно здесь. Ни одно мероприятие и конкурс не проходили без их участия. Дизайнера зовут Зарина — прекрасная женщина.

Назерке Жумагазиева, 27 лет, город — Алматы, fashion influencer, @yellownya

​

О себе

Я fashion-блогер и модель в декрете. Полтора года назад начала продвигать блог. Раньше профессионально занималась моделингом.

Любимые бренды

@roxwear. Круто сочетают современную уличную моду и казахские орнаменты. Нравится вышивка, украшения, многослойность.

@ainurturisbek. Если вы любите приглушенные цвета, кожаные куртки, широкие брюки, oversize свитера, то вам ​ понравится этот бренд.

@mullida.official. Недавно открыла для себя этот бренд. Они круто сочетают минимализм с максимализмом.

@kirpi_kz — необычный и женственный бренд с ретро отсылкой.

@yanglain.brand. Создают вещи трансформеры с авторскими принтами.

Саадат Асылбекова, 22 года, город — Бишкек, модель, @ssssaadat21

​

О себе

Я работаю моделью с 16 лет. В этом же возрасте выиграла Miss Bikini Kyrgyzstan 2016. В 2021 году стала Top Model of Kyrgyzstan 2021, после которого приняла участие в международном конкурсе Top Model of The World 2021, где вошла в Топ-15 лучших моделей.

Я подписала модельный контракт с международным агентством Renessansmodel и с агентством в Милане. Была опубликована в ноябрьском выпуске Vogue Italia.

Любимые бренды

@aiym.fashionbrand — это эко-бренд, который производит одежду из 100% натуральной ткани.

@cutadash_official. Нравится, как они стилизуют одежду, используя кыргызскую этнику, национальный колорит. Насколько мне известно, они также изготавливают пиджаки и жакеты из паласов, которые когда-то висели на стенах домов. При этом все стильно, колоритно и, главное, носибельно.

@may.magazzine. Занимаются собственным производством платьев, корсетов, костюмов. Их изделия безумно красивые, утонченные и элегантные. Этим они меня и привлекают.

@berengold.kg — ювелирный бренд высшего класса на территории Кыргызстана. Помимо изделий, нравится то, как эстетично они все преподносят, устраивая различные творческие съемки.