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Mochi. У кого заказывать самый популярный десерт в Нур-Султане
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Вчера в 18:17

Mochi. У кого заказывать самый популярный десерт в Нур-Султане

Шерхан Шалгаскин, родной город Астана, 22 года, предприниматель


Как все началось


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Я начал заниматься предпринимательством в 19 лет, пробовал открывать донерную и SMM-агентство. По разным причинам их пришлось закрыть.

В конце июля прошлого года я запустил доставку японского десерта моти. Эта идея пришла мне спонтанно, я интересуюсь японской культурой и люблю корейскую, паназиатскую кухни, поэтому, впервые познакомившись с десертом моти, захотел готовить его сам. Потом проанализировал рынок и увидел, что в столице моти почти нигде не готовят, и решил поэкспериментировать.

Чтобы запустить проект, я вложил немного больше 200 000 тенге, которые потратил на закуп и первую рекламу.

Почти месяц я потратил на проработку и создание технологии приготовления десерта, для того чтобы он был красивым, держал форму и не терял вид при транспортировке


Почти месяц я потратил на проработку и создание технологии приготовления десерта, для того чтобы он был красивым, держал форму и не терял вид при транспортировке. Потому что главный секрет моти — в ингредиентах и технологии приготовления.

Сейчас у меня работает один повар и помощник повара, который делает заготовки. Но я всегда слежу за качеством, благодаря тому, что сам умею готовить этот десерт и знаю весь процесс изнутри.

Первое время у меня не было SMM-специалиста и я сам вел нашу страничку в Instagram. Начали появляться клиенты, запросов становилось все больше и больше, я нанял специалиста и не пожалел денег на хорошую фотосессию. Это помогло создать привлекательную страницу.

Сразу в первый месяц мы вышли в прибыль и делали около семи коробок в день. Я радовался, потому что шел постоянный рост, и к Новому году мы могли делать до 40 коробок в день. Сейчас в среднем заказывают 13-15 коробок моти.


О моти


Этот десерт появился в древней Японии. Его готовили только для членов императорской семьи, для тех, кто жил при дворе, и для монахов. Обычные люди не могли себе позволить моти.

Моти готовят из рисового теста, которое называется мотигоме. Оно упругое, но при этом мягкое и с необычным вкусом.

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Традиционно в моти добавляют адзуки — сладкую пасту из фасоли, матчу или фисташковую пасту. Со временем появились моти с мороженым. Когда в 20 веке моти попало в Европу, там начали видоизменять этот десерт и придумали для него разные начинки и кремы. Мы также готовим вариант моти с кремом и начинкой внутри, потому что нам ближе европейский стиль десертов, нежели азиатский. Но для того чтобы казахстанцы попробовали и знали, что такое традиционное японское моти, я добавил в наше меню традиционную адзуки пасту.

Моти — новый, не похожий ни на что не приевшийся десерт


В Казахстане мы первые начали готовить моти с адзуки, но, надеюсь, не последние, потому что эту культуру нужно продвигать.

Моти — новый, не похожий ни на что не приевшийся десерт. Помимо этого он натуральный, низкокалорийный, но по сравнению с тортом сытнее и полезнее. Этот десерт очень нравится детям.


О планах


Я планирую открыть еще несколько точек доставки в разных городах и развивать этот проект по франшизе. И хочу открыть кофейню, где будут готовить моти и еще несколько таких же необычных, непопулярных, но вкусных азиатских десертов.

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#астана #бизнес #десерты #mochi #моти
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