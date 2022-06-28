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Мобильное приложение для доставки цветов запустил маркетплейс Cvety.kz
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Сегодня в 16:00

Мобильное приложение для доставки цветов запустил маркетплейс Cvety.kz

Приложение доступно для iPhone и Android.

Маркетплейс Cvety.kz работает еще с 2020 года — на сайте можно заказать доставку цветов и подарков из 62 магазинов-партнеров в любой город Казахстана. За два года в компании поняли, что не всем клиентам удобно выбирать и заказывать цветы с сайта на смартфоне и так пришла идея создать мобильное приложение. Оно подойдет тем, кто не любит покупать букеты в одном цветочном магазине, а за подарком ехать в другой — все это уже есть в приложении Cvety.kz.

Здесь вы можете выбрать как монобукеты, так и сложные композиции, воздушные шары, мягкие игрушки, фрукты, торты, сертификаты на массаж, парфюм и так далее. На витринах также есть уже собранные букеты — для тех случаев, когда цветы нужны прямо сейчас. Заказ можно оформить в одно касание, после приложение будет отправлять уведомления о его статусе. Деньги спишутся только после доставки букета, а если он завянет через три дня — его заменят на новый.

Собрать уникальный букет в приложении Cvety.kz помогут советы главного флориста проекта, Куралай Долдиной:

На вкус и цвет товарищей нет. Но важно помнить о двух главных ошибках, из-за которых букет может потерять свою красоту:

— в его составе слишком много разных ярких цветов

— упаковка цветовой гаммой или принтом не сочетается с цветами.

Самое главное в букете — это цветы, а не обертка. Нужно оценивать их свежесть, внешний вид и стойкость. Упаковка же должна сочетаться с цветами, чтобы композиция выглядела дорого.

При сборке букета выбирайте цветы одной цветовой гаммы, для обертки используйте крафтовую бумагу. Обычно самые стойкие цветы — это альстромерии, хризантемы, подсолнухи и эустомы. Лето — сезон пионов и гортензий, которые точно понравятся получателю.

Не собирайте букет из воздуха — это сразу заметно. Пусть он будет небольшим и не слишком пышным, зато будет собран со вкусом. Добавить немного объема можно при помощи кустовых цветов и зелени.


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