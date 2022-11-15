Mobile Bаnking Day Tashkent: тренды мобильного банкинга и лучшие приложения Узбекистана

22 ноября в Ташкенте состоится Mobile Banking Day Tashkent — митап, посвященный мобильному банкингу в Узбекистане. Участники и эксперты обсудят рынок цифровых банковских сервисов, разберут примеры практик и лучшие реализации интерфейсов в приложениях банков. Продуктовые команды получат ценные знания и опыт, полезный для развития мобильных сервисов.





На митапе будут представлены результаты Mobile Banking Rank Узбекистан 2022 — исследования цифрового клиентского опыта в самых популярных мобильных банках для частных клиентов страны. В фокусе исследования — полнота и удобство управления личными финансами в десяти самых популярных мобильных банках Узбекистана. Результаты позволят оценить вектор развития, ключевые особенности и тренды мобильного банкинга, увидеть практики и решения для качественного улучшения клиентского опыта и создания конкурентного преимущества.

Во второй чаcти митапа будут обсуждаться реальные кейсы разработки мобильных банков. На локации будет работать демо-зона, где участники смогут познакомиться с интерфейсами мобильных банков России, стран СНГ и Европы.

В финале состоится панельная дискуссия, на которой представители финтех-отрасли обсудят векторы развития мобильных банков в стране: какие изменения должны произойти на рынке Узбекистана, чтобы клиенты могли пользоваться банковским сервисом в режиме mobile-only.

Митап будет интересен представителям банков и финтех-компаний Узбекистана, руководителям и сотрудникам департаментов клиентского сервиса, а также продуктовым командам, развивающим мобильные банки.

Участники получат инсайты для развития собственных продуктов:

— как увеличить продажи банковских продуктов и услуг, активность и удовлетворенность пользователей мобильного банка, проникновение сервиса в клиентскую базу?

— в каких продуктах и услугах низкий уровень мобильного сервиса — барьер для удовлетворенности клиентов?

— как можно усовершенствовать UX часто выполняемых операций?

— какие практики и решения наиболее перспективны для внедрения?

— кто в Узбекистане лидирует на рынке по качеству пользовательского опыта, что отличает эти банки и какие практики лидеров можно переиспользовать в собственных приложениях

Место проведения: гостиница Hilton Tashkent City. Улица Ислама Каримова, 2, блок 5 Ташкент, 100027, Узбекистан.

Участие бесплатное. Можно выбрать онлайн и офлайн-формат.

Регистрация открыта по ссылке.