Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e18/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e1821b8380728edeaf3e00d349988b1d.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
mobile-banking-day-tashkent-trendy-mobil-nogo-bankinga-i-luchshie-prilozheniya-uzbekistana
Mobile Bаnking Day Tashkent: тренды мобильного банкинга и лучшие приложения Узбекистана
67
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:51

Mobile Bаnking Day Tashkent: тренды мобильного банкинга и лучшие приложения Узбекистана

22 ноября в Ташкенте состоится Mobile Banking Day Tashkent — митап, посвященный мобильному банкингу в Узбекистане. Участники и эксперты обсудят рынок цифровых банковских сервисов, разберут примеры практик и лучшие реализации интерфейсов в приложениях банков. Продуктовые команды получат ценные знания и опыт, полезный для развития мобильных сервисов.


На митапе будут представлены результаты Mobile Banking Rank Узбекистан 2022 — исследования цифрового клиентского опыта в самых популярных мобильных банках для частных клиентов страны. В фокусе исследования — полнота и удобство управления личными финансами в десяти самых популярных мобильных банках Узбекистана. Результаты позволят оценить вектор развития, ключевые особенности и тренды мобильного банкинга, увидеть практики и решения для качественного улучшения клиентского опыта и создания конкурентного преимущества.

Во второй чаcти митапа будут обсуждаться реальные кейсы разработки мобильных банков. На локации будет работать демо-зона, где участники смогут познакомиться с интерфейсами мобильных банков России, стран СНГ и Европы.

В финале состоится панельная дискуссия, на которой представители финтех-отрасли обсудят векторы развития мобильных банков в стране: какие изменения должны произойти на рынке Узбекистана, чтобы клиенты могли пользоваться банковским сервисом в режиме mobile-only.

Митап будет интересен представителям банков и финтех-компаний Узбекистана, руководителям и сотрудникам департаментов клиентского сервиса, а также продуктовым командам, развивающим мобильные банки.

Участники получат инсайты для развития собственных продуктов:

— как увеличить продажи банковских продуктов и услуг, активность и удовлетворенность пользователей мобильного банка, проникновение сервиса в клиентскую базу?

— в каких продуктах и услугах низкий уровень мобильного сервиса — барьер для удовлетворенности клиентов?

— как можно усовершенствовать UX часто выполняемых операций?

— какие практики и решения наиболее перспективны для внедрения?

— кто в Узбекистане лидирует на рынке по качеству пользовательского опыта, что отличает эти банки и какие практики лидеров можно переиспользовать в собственных приложениях

Место проведения: гостиница Hilton Tashkent City. Улица Ислама Каримова, 2, блок 5 Ташкент, 100027, Узбекистан.

Участие бесплатное. Можно выбрать онлайн и офлайн-формат.

Регистрация открыта по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#банкинг #узбекистан #ташкент #мероприятия #форум
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Киеве заработали пункты приема новогодних елок
1070
Стали известны победители премии BAFTA Games Award
747
Zoom обогнал TikTok в App Store — его скачали 94 млн раз во втором квартале
773
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.