Мишель Обама, Салман Хан и еще 8 выступлений TED об образовании

Мишель Куо, «Целительная сила чтения»

Чтобы читать и писать, необходимо мужество, но это делает нас ближе к самим себе и другим. Писательница Мишель Куо рассказывает о том, как она учила навыкам чтения своих студентов в дельте Миссисипи и как при этом проявилась объединяющая сила писаного слова, равно как и связанные с нею ограничения.





Даниель Н. Лии, «Как хип-хоп помогает понимать науку»

В начале 1990 годов эволюционную биологию потряс скандал: ученые обнаружили, что певчие птицы, когда-то считавшиеся строго моногамными, вовлечены в то, что вежливо называется «внебрачной копуляцией». На этом незабываемом уроке биологии животной неверности стипендиат TED Даниель Н. Лии покажет, как она использует хип-хоп, чтобы учить науке, увлекая толпу обновленной версией хита O.P.P. группы Naughty By Nature.





Лидия Махова, «Секреты изучения нового языка»

Хотите выучить новый язык, но не уверены, с чего начать? Вам не нужно обладать особым талантом или иметь «языковой ген», утверждает Лидия Махова. В своем оптимистичном и вдохновляющем выступлении докладчик раскрывает секреты полиглотов и делится четырьмя принципами, которые помогут раскрыть ваш уникальный скрытый талант к изучению языков и получать от этого удовольствие.





Шамим Акхтар, «Учеба — это путь к свободе»

Шамим Акхтар, выросшая в Пакистане, воспитывалась как мальчик, чтобы получить те свободы, которые были недоступны обычным пакистанским девочкам: играть на улице и ходить в школу. В своем искреннем и откровенном выступлении Акхтар рассказывает, как возможность получить образование изменила не только всю ее жизнь, но и уклад жизни ее деревни, где сегодня все девочки ходят в школу.





Выступление Мишель Обамы на тему образования

В Лондонской школе для девочек Мишель Обама выступила с эмоциональной речью о необходимости серьезного отношения к образованию. Это новое, блестящее поколение, по словам Мишель, преодолеет разницу между существующим миром и миром, каким он должен быть.





Салман Хан, «Изменим подход к образованию с помощью видеоуроков»

Салман Хан рассказывает о том, как и почему он создал знаменитую Академию Хана, организованную систему обучающих видео, которая может применяться как полный курс обучения математике и с недавнего времени по другим предметам. Он раскрывает возможности интерактивных упражнений и предлагает учителям подумать о перевороте в организации школьного образования — задавать на дом ученикам просмотр видеоуроков и помогать решать им домашнее задание прямо в классе.





Дафна Коллер, «Чему нас учит онлайн-образование»

Дафна Коллер предлагает лучшим университетам сделать свои самые интересные курсы доступными бесплатно в интернете, чтобы курсы были не только для обучения, но и для исследования самих процессов обучения. Каждый удар по клавише, каждый тест, дискуссия на форуме и оценка представляют собой беспрецедентный набор данных о том, как люди обрабатывают и усваивают информацию.





Сугата Митра, «Новые эксперименты по самообучению»

Выступая на TED 2013, Сугата Митра рассказывает о своем смелом желании при получении премии TED Prize: «Помогите мне создать «Школу в облаках», лабораторию в Индии, где дети смогут проводить исследования и обучаться друг у друга, используя ресурсы из «облаков». Слушайте о его вдохновляющей идее самоорганизующихся учебных пространств (СОУП).





Кен Робинсон, «Подавляют ли школы творчество?»

Сэр Кен Робинсон забавно и убедительно выступает с предложением создать образовательную систему, нацеленную на развитие, а не на подавление творческих способностей.





Эдуардо Брисеньо, «Как стать лучше в том, что для вас важно»

Тяжело трудитесь, а лучше не получается? Вы не одни. Эдуардо Брисеньо показывает простой способ добиваться большего, будь то в работе, воспитании детей или наших увлечениях. Он поделится некоторыми полезными методами, чтобы вы смогли продолжать обучаться и при этом чувствовали, что движетесь вперед.