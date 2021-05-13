Мирзо Хафизов о том, как открыл бизнес в Дубае и продвигает узбекскую кухню в мире

Мирзо Хафизов, 36 лет, город — Дубай, ресторатор, @h_mirzo

О переезде

Я родился в Узбекистане и жил там до 16 лет. В 2001 году переехал в Лондон. Учился и работал там в ресторанной сфере. В 2008 году приехал в ОАЭ как турист, но остался в Дубае и живу здесь уже 13 лет.

Я был впечатлен тем, как эта страна за короткий период времени стала такой успешной. Удивил темп роста города Дубай. Также привлекло, что 85% населения ОАЭ — это экспаты. Я почувствовал, что тоже хочу участвовать в процессе развития Арабских Эмиратов.

Еще одно преимущество жизни здесь — близость к Узбекистану.

Об адаптации и сложностях

После переезда у меня не было сложностей, которые обычно возникают у эмигрантов. Помог опыт жизни за рубежом. Моя первая работа была на «Пальме», где 80% населения — экспаты. В 2008 году там жили, в основном, европейцы. Поэтому я чувствовал себя так же, как в Лондоне. Общался со всеми на английском языке.

Но нужно было привыкнуть к жаре и влажности. После Лондона жить в Дубае было сложновато. Также нужно было привыкнуть к тому, что в Эмиратах люди более расслабленные, а темп работы медленнее, чем в Лондоне, где расслабиться просто невозможно.





Большое преимущество жизни здесь — высокий уровень безопасности. Мне нравится, что люди разных культур живут в Арабских Эмиратах вместе дружно и мирно. Это круто.

О карьере

Первые два года в Дубае я работал как ассистент генерального менеджера ресторана.

Затем мне предложили работу в Jumeirah Group — это известная сеть отелей в Эмиратах. У компании была коллаборация с другой знаменитой сетью Caprice Holdings, которая владеет крупными ресторанами в Лондоне. Я проработал с ними четыре года, заведовал разными ресторанами, открывал новые заведения, например, Zero Gravity Dubai, The Ivy.

В 2015 году мне предложили поработать в качестве операционного директора, в отеле InterContinental Abu Dhabi. Я провел там 18 месяцев, но темп жизни в Абу-Даби намного медленнее, чем в Дубае. Поэтому, когда мне поступило предложение от Bulldozer Group, я вернулся в Дубай и проработал в этой компании два с половиной года.

Когда мне поступило предложение от Антона Винера, я стал управляющим и заведовал его проектами. А в прошлом году решил заняться своим бизнесом.

Самое главное, поставить перед собой большие цели

В первую очередь, тем, кто хочет строить карьеру в ОАЭ, рекомендую выучить арабский или английский языки. Дубай перенасыщен персоналом, у которого уже есть опыт работы в этой стране. Конкуренция высокая. И, если вы не знаете языков, возможно, не сможете найти работу даже в сфере услуг.

В ресторанной сфере помогает опыт. Особенно опыт работы в западных странах.

Самое главное, поставить перед собой большие цели и поэтапно работать над их реализацией. Приезжать сюда просто, чтобы поработать — бессмысленно.

О бизнесе

В 2020 году, во время пандемии, мы с партнером решили заняться своим делом.





Открывать свой бизнес — это всегда риск. Тем более я всю жизнь работал на кого-то и получал стабильную зарплату. Но я был уверен в том, что мы делаем. Мы собрали хорошую команду. Выбрали идеальную локацию на острове «Пальма Джумейра» с видом на самые большие фонтаны мира. Преодолели все сложности и были ко всему готовы.

Процесс открытия компании недолгий. Если вы открываете бизнес в свободной экономической зоне, вам не нужен местный партнер. Наши рестораны находятся на «Пальме», поэтому мы быстро и легко открыли компанию самостоятельно.

Стоит отметить, что, если вы открываете бизнес в Дубае, вы получаете только специальную визу, которую надо обновлять каждые три года. В этом разница со странами Европы, где через несколько лет есть возможность получить местный документ. Но недавно вышел закон, что талантливые люди отдельных профессий могут получить статус резидента в Эмиратах. Например, один из врачей получил арабский паспорт.

На данный момент мы запустили несколько проектов: ресторан узбекской кухни Zor, ресторан японской кухни Aka и коктейль-бар Bramble.

Узбекская кухня — одна из самых вкусных в мире. В ресторан Zor мы привозим продукты, овощи и специи из Узбекистана, чтобы не потерять аутентичность нашей кухни. Наши частые гости — русскоговорящие жители Дубая и туристы из постсоветских стран, которые получают огромное удовольствие от наших блюд. Помимо этого, среди наших гостей и коренное население Эмиратов. Местные жители часто приходят к нам, а мы реализуем свою миссию — популяризируем узбекскую культуру в международной среде. В планах развивать бренд Zor в странах Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Катар. Хотим, чтобы узбекская кухня была на одном уровне с арабской, ливанской кухней, чтобы весь мир знал о ней.

Мы реализуем свою миссию — популяризируем узбекскую культуру в международной среде

В продвижении нам помог тот факт, что это первый ресторан узбекской кухни в подобной локации. Но помимо этого, мы интенсивно занимаемся маркетингом. У нас есть команда, которая ответственна за продвижение брендов на рынке. В ОАЭ коренное население любит использовать Snapchat. Но мы предпочитаем традиционные площадки как Facebook и Instagram. Работаем с медиа и блогерами.





К сентябрю мы планируем открыть новый проект — лаундж для жителей стран постсоветского пространства. Там будут выступать русскоязычные артисты. В Дубае живет большая диаспора выходцев из наших стран. Мы создадим для них знакомую атмосферу.

На мой взгляд, для открытия компании в ОАЭ человек должен знать, как работает та или иная сфера бизнеса. Опыт поможет вам в случае возникновения сложностей. Поэтому, советую учиться, быть уверенным в себе и в том, что вы делаете. Тогда успех будет на вашей стороне.

Как повлиял переезд

С годами мы становимся мудрее. Я приехал в ОАЭ в 24 года, сейчас мне 36. За этот период я, в первую очередь, получил большой опыт работы в крупных компаниях, многому научился. Все это помогает мне сегодня.