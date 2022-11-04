Мировые эксперты в сфере образования приедут в Алматы

23 и 24 ноября в Алматы пройдет крупнейшая международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Reload 2022. Площадка EdCrunch объединит учителей, педагогов, представителей организаций общего, высшего, дополнительного образования, профильных министерств, руководителей IT-компаний и корпоративных университетов, HR-директоров и L&D-специалистов со всего мира.

На площадках Дворца Республики, гостиницы «Казахстан» и Novotel Almaty пройдут 120 экспертных сессий, панельных дискуссий и мастер-классов с 350 ведущими мировыми спикерами из 25 стран мира по пяти тематическим трекам — «раннее детство», «школьное образование», «высшее образование», «корпоративное обучение» и EdTech. Помимо этого, на главной сцене EdCrunch Stage ключевые спикеры конференции обсудят что такое нейроразнообразие и почему оно важно для образования и расскажут что такое полезная тревожность и как с ее помощью развить таланты и сверхспособности.

В треке «Ранее детство» спикеры обсудят как сохранить эмоциональное и психологическое здоровье детей, как бережно развивать их интеллект благодаря новым подходам, методикам и технологиям.

Эксперты в «Школьном образовании» научат использовать цифровые технологии в классе и вовлекать учащихся, добавляя в обучение творчество.

Спикеры трека «Высшее образование» продемонстрируют и обсудят кейсы, инструменты и алгоритмы для внедрения цифровых технологий, а треки «Корпоративное обучение» и EdTech станут площадками для практических советов, успешных кейсов и обмена опытом от ведущих стартапов и практиков по обучению и развитию персонала в компаниях.

В дни конференции гостей ждет открытая сцена для презентаций стартапов EdTech Cases и интерактивная выставка EdCrunch Expo, в рамках которой в режиме офлайн и онлайн можно будет познакомиться с новыми EdTech-продуктами и их создателями, провести встречи, найти поставщиков и партнеров. А для участников с категорией билетов «очно» и VIP будет доступна менторская программа, где спикеры поделятся конкретными тактическими советами и ответят на актуальные вопросы. Зарегистрироваться на менторскую программу можно будет с 15 ноября на сайте edcrunch.online

Среди спикеров конференции основатель самого инновационного университета мира Minerva Бен Нельсон, вице-президент по обучению и инновациям General Assembly Дэвид Поркаро, академический директор BrainPOP Игал Розен, основатель первой в мире студии нейродизайна Lab of Misfits Бо Лотто, основатель крупнейшего сервиса онлайн-подписки на учебники в мире Perlego Готье ван Мальдерен и многие другие профессионалы из сферы образования.

Организаторы конференции EdCrunch Reload — акимат города Алматы, институт развития современного образования EdCrunch Academy и образовательная платформа Aman Sultan.