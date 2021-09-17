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Мировая премьера казахстанского фильма «От» пройдет на Пусанском кинофестивале
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Сегодня в 10:06

Мировая премьера казахстанского фильма «От» пройдет на Пусанском кинофестивале

Премьера казахстанского фильма «От» — «Огонь» пройдет на международном кинофестивале в Пусане.

Режиссером социальной драмы с элементами комедии выступила Айжан Касымбек — дочь известного режиссера Канымбека Касымбекова. Это первая полнометражная работа девушки. До этого Айжан снимала короткие метры. Проект «Огонь» выиграл грант на финансирование от государственного центра поддержки национального кино.

Фильм расскажет историю обычного человека в реалиях страны. Толик в исполнении Толепбергена Байсакалова — глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить семью.

Кинофестиваль пройдет в этом году с 6 по 15 октября.

Источник: tengrinews.kz

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