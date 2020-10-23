Мировая премьера фильма «Улболсын» Адильхана Ержанова в Таллинне

Художественный фильм «Улболсын» режиссера Адильхана Ержанова принимает участие в основной конкурсной программе 24-го Таллиннского кинофестиваля Black Nights. Фестиваль пройдет в столице Эстонии в период с 13 по 29 ноября этого года. Также в конкурсе заявлены новые картины режиссеров Иштвана Сабо, Александра Миндадзе и Анны Меликян. Показ в рамках «Темных ночей» станет мировой премьерой «Улболсын», являющейся 10-й по счету полнометражной художественной картиной Ержанова.

Съемки фильма прошли зимой этого года в Алматинской области. Компания-производитель — Sunny Production при участии компаний Short Brothers и Arizona Productions. Главная героиня, сильная и волевая Улболсын, живет в городе. Ее младшая сестра Ажар заканчивает школу в ауле Каратас. У Улболсын большие планы на будущее любимой сестренки, она накопила достаточно денег для того, чтобы Ажар смогла поступить в престижный зарубежный университет, что позволило бы ей в дальнейшем сделать карьеру и стать свободной и независимой. Однако, когда она приезжает за ней в Каратас, то обнаруживает, что девочку похитил местный знахарь Урген.