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Мировая премьера фильма «Эсимде» Актана Арыма Кубата состоится в Японии
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Сегодня в 10:11

Мировая премьера фильма «Эсимде» Актана Арыма Кубата состоится в Японии

Новый фильм кыргызского режиссера Актана Арыма Кубата «Эсимде» приглашен в конкурсную программу 35-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 24 октября по 2 ноября.

Из более чем 1500 заявок в конкурсную программу фестиваля отобрано 15 фильмов из Кыргызстана, Чили, Аргентины, Туниса, Испании, Японии, Италии, Вьетнама, Македонии, Казахстана, Шри Ланки, Кипра, Ирана, Франции, Германии. Они поборются за Гран-при, специальный приз жюри, призы за лучшую режиссуру, за лучшее исполнение женской роли, за лучшее исполнение мужской роли, за лучший художественный вклад, зрительских симпатий.

Премьерный показ фильма «Эсимде» состоится 27 октября в столице Японии, также показы фильма пройдут 29 октября и 1 ноября. Будет сессия вопросов и ответов с режиссером Актаном Арымом Кубатом и зрителями. 2 ноября на церемонии закрытия фестиваля будут объявлены победители в номинациях.

В Кыргызстане премьера фильма состоится 17 ноября 2022 года.

Источник: 24.kg

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