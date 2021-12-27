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Мировая экономика в 2022 году впервые превысит $100 трлн
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Сегодня в 15:21

Мировая экономика в 2022 году впервые превысит $100 трлн

В 2022 году объем мирового экономического производства впервые превысит $100 трлн.

По словам аналитиков Cebr, Китай обгонит США и станет экономикой номер один, но ему потребуется больше времени, чем прогнозировалось.

Прогноз Cebr совпадает с оценками Международного валютного фонда, который также считает, что мировой ВВП, измеряемый в долларах и текущих ценах, в 2022 году перевалит за $100 трлн.

Согласно ему, Китай станет ведущей экономикой мира в 2030 году — на два года позже, чем прогнозировалось в докладе 2019 года World Economic League Table.

Индия в 2022 году обгонит Францию, в 2023 году — Великобританию, а в 2031 станет третьей по величине экономикой мира. Экономика Великобритании в 2036 году будет на 16% больше, чем у Франции, несмотря на брексит.

Кроме того, в 2033 году в списке крупнейших экономик Германия обгонит Японию. Россия может войти в десятку к 2036 году.

Источник: incrussia.ru

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