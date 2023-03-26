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Милли Бобби Браун выпустит свой первый роман «Девятнадцать шагов»
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Главный

Сегодня в 11:24

Милли Бобби Браун выпустит свой первый роман «Девятнадцать шагов»

Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Энола Холмс», выпустит свой первый роман под названием «Девятнадцать шагов».

Книгу опубликует издательство William Morrow осенью 2023 года. В романе Браун расскажет «эпическую историю о любви, потере и тайнах». Героиней истории станет 18-летняя Нелли Моррис, действие развернется во время Второй мировой войны.

Браун призналась, что книга получилась личной и дорогой для нее. На написание ее актрису вдохновила бабушка. «Я выросла, слушая рассказы о том, как она жила во время войны. Для меня это честь — сохранить ее иторию», — сказала автор.

Источник: daily.afisha.ru

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