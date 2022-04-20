Милан, Лондон, Сеул — 21 новый маршрут из стран Центральной Азии

Собрали новые авиа- и ЖД-направления, которые были запущены весной 2022 года.







Международные авиа рейсы





Новосибирск — Ташкент

С 15 марта 2022 года узбекская авиакомпания-лоукостер Qanot Sharq Airlin приступила к выполнению регулярных авиаперелетов из Новосибирска в Ташкент. Полеты выполняются еженедельно по вторникам.





Москва — Алматы

Авиакомпания SCAT с 15 марта 2022 года открыла регулярные рейсы из московского аэропорта Внуково в Алматы: прямые рейсы осуществляются два раза в неделю. В будущем планируется сделать полеты ежедневными.





Нур-Султан — Екатеринбург

Авиакомпания Qazaq Air с 20 декабря 2021 года приступила к выполнению рейса по маршруту Нур-Султан — Екатеринбург.





Баку — Ташкент

С 8 марта 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways после долгого перерыва возобновила еженедельные рейсы в Баку из Ташкента.





Алматы — Батуми

С 3 июня Air Astana начнет проводить рейсы в Батуми из Алматы. Полеты будут осуществляться пять раз в неделю.





Атырау — Астрахань

С 26 апреля казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит международные рейсы между городами Атырау и Астрахань с частотой два рейса в неделю. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на воздушном судне типа Bombardier Q400.





Тегеран — Алматы, Горган — Актау

С 20 апреля 2022 года иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов из Ирана в Казахстан. Планируется совершение рейсов по направлениям Тегеран — Алматы по четвергам и Горган — Актау по средам с частотой один рейс в неделю.





Атырау — Стамбул

С 26 апреля из Казахстана восстанавливают авиарейс Атырау — Стамбул. Рейсы авиакомпании Air Astana будут выполняться по вторникам и пятницам на авиалайнере Airbus A320neo.





Москва — Казахстан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 23 апреля запускает прямые регулярные полеты из Москвы в шесть городов Казахстана. Оператором рейсов в Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду выступит авиакомпания «Россия».





Нур-Султана — Ираклион, Алматы — Ираклион

C 1 июня начнутся прямые рейсы из Нур-Султана и Алматы в Ираклион. Вылеты будут выполняться по понедельникам и средам из Нур-Султана и по вторникам и четвергам — из Алматы.





Нур-Султан — Милан, Алматы — Милан

Прямые рейсы будут выполнятся на постоянной основе частной итальянской авиакомпанией-лоукастером NEOS. Самолеты по этому маршруту начнут летать с 11 июня 2022 года.





Алматы — Сеул

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana с 14 июля увеличивает частоту рейсов в Южную Корею. Авиакомпания будет осуществлять перелеты из Алматы в Сеул и обратно четыре раза в неделю.





Нур-Султан — Лондон

Рейсы стартовали 18 апреля, они будут выполняться авиакомпанией Air Astana по четвергам и субботам.

ЖД-направления













Алматы — Ташкент

Начиная со 2 мая 2022 года три раза в неделю организовывается регулярный скорый поезд № 1/2 сообщением Алматы-2 — Ташкент — Алматы-2. Из железнодорожного вокзала Ташкент в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из железнодорожного вокзала Алматы-2 в Узбекистан — по понедельникам, средам и субботам.





Алматы — Саратов, Алматы — Новосибирск, Алматы — Казань

В июне будет возобновлено курсирование пяти поездов: №7и 8 Алматы — Саратов, №84 и 83, Караганда — Самара, №301 и 302 Алматы — Новосибирск, № 145 и 146 Караганда — Омск и №113 и 114 Алматы — Казань.





Атырау — Астрахань

Периодичность курсирования — через день: из Атырау в Астрахань состав отправляется с 20 апреля по четным датам, а из Астрахани в Атырау — с 21 апреля по нечетным.

Источники: airlines-inform.ru, aviaport.ru, flyqazaq.com, uzairways.online, tengritravel.kz, zakon.kz, airastana.com, tengrinews.kz, ria.ru



