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Михаил Шайдоров завоевал «серебро» чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию
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18.04.2022

Михаил Шайдоров завоевал «серебро» чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира, который проходит в Таллине.

Казахстанец стал вторым, набрав 234,31 баллов. В короткой программе спортсмен смог выполнить четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Его медаль стала исторической для страны: у Казахстана не было медалей молодежных чемпионатов мира по фигурному катанию.

Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке протокола расположился Татсуя Тсубои.

Источник: olympic.kz

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