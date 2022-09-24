Михаил Ломтадзе вновь назван лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась церемония награждения лучших руководителей года.
«Лучшим CEO года» в пятый раз подряд назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Михаил получил награду «За лучший клиентский опыт».
Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В составе совета: Ораз Жандосов — председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана, Андрей Беклемишев — региональный директор IDC Центральная Азия, Елена Бахмутова — председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана, Екатерина Бенджамин — глава представительства IFC, Ержан Досымбеков — глава аудиторской компании Grant Thornton, Ерлан Досымбеков — глава EY Казахстан и Сакен Жумашев — глава KPMG Казахстан. Победителей выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.
Источник: tengrinews.kz