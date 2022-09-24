Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mihail-lomtadze-vnov-nazvan-luchshim-ceo-po-versii-kazakhstan-growth-forum
Михаил Ломтадзе вновь назван лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:29

Михаил Ломтадзе вновь назван лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась церемония награждения лучших руководителей года.

«Лучшим CEO года» в пятый раз подряд назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Михаил получил награду «За лучший клиентский опыт».

Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В составе совета: Ораз Жандосов — председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана, Андрей Беклемишев — региональный директор IDC Центральная Азия, Елена Бахмутова — председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана, Екатерина Бенджамин — глава представительства IFC, Ержан Досымбеков — глава аудиторской компании Grant Thornton, Ерлан Досымбеков — глава EY Казахстан и Сакен Жумашев — глава KPMG Казахстан. Победителей выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #форум #сео #kaspi #михаилломтадзе
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане начал свою работу отдел бронирования
2950
Новости на 25 сентября: новый смартфон от Xiaomi и фестиваль коммуникаций Red Jolbors
1166
Дроны будут доставлять газеты в отдаленные села в Атырауской области
1686
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.