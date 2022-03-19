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Михаил Литвин вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении
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Сегодня в 09:46

Михаил Литвин вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

18 марта стартовал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Белграде. По итогам квалификации в полуфинал пробился казахстанец Михаил Литвин.

В отборочном раунде соревнований по бегу на 400 метров Литвин выступил во втором забеге. Атлет смог финишировать вторым, что дало ему возможность автоматически пробиться в 1/2 финала со временем 46.72.

Всего на чемпионате Казахстан представлен тремя спортсменами. Помимо Литвина в Белград отправились Давид Ефремов и Надежда Дубовицкая.

Источник: olympic.kz

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