Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации Уимблдона-2022

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился в третий раунд отборочных игр на Открытом чемпионате Англии по теннису, обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера.

Путевка в финал квалификации этих соревнований далась нелегко Михаилу Кукушкину. Чтобы обыграть многоопытного немецкого теннисиста, четвертьфиналиста Wimbledon-2012, казахстанцу понадобилось более двух часов времени и все три сета. В итоге волевая победа — 6:7, 6:3, 6:4.

За выход в основную сетку английского первенства Михаил Кукушкин сразится с 22-летним венгром Жомбором Пиросом, 178 номером мирового рейтинга.

Источник: zakon.kz