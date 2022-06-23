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Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации Уимблдона-2022
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Сегодня в 10:36

Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации Уимблдона-2022

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился в третий раунд отборочных игр на Открытом чемпионате Англии по теннису, обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера.

Путевка в финал квалификации этих соревнований далась нелегко Михаилу Кукушкину. Чтобы обыграть многоопытного немецкого теннисиста, четвертьфиналиста Wimbledon-2012, казахстанцу понадобилось более двух часов времени и все три сета. В итоге волевая победа — 6:7, 6:3, 6:4.

За выход в основную сетку английского первенства Михаил Кукушкин сразится с 22-летним венгром Жомбором Пиросом, 178 номером мирового рейтинга.

Источник: zakon.kz

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