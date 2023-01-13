Microsoft разрешила сотрудникам брать неограниченный отпуск

IT-компания Microsoft позволила сотрудникам в США брать неограниченный отпуск. Теперь штатным работникам не нужно регистрировать отпуска, а новым сотрудникам — ждать, чтобы получить дни отпуска.

Изменения вступят в силу 16 января. Новая политика отпусков называется Discretionary Time Off и распространяется на всех сотрудников Microsoft в США.

За неиспользованный остаток отпуска будет выплата в апреле. Речь идет про накопленные дни отпуска на текущий момент. Microsoft разрешила не работать десять дней в году, на которые приходятся праздники, брать обычные отпуска и больничные.

Источник: incrussia.ru