Microsoft разрабатывает собственные процессоры для серверов и ПК

Microsoft работает над созданием собственных процессоров. В своих разработках компания будет использовать архитектуру ARM. Этот шаг сможет позволить Microsoft снизить зависимость от других компаний, в том числе от Intel.

Microsoft ведет работу по созданию процессоров для служебных компьютеров компании, обслуживающих ее облачные сервисы. Также корпорация изучает возможность создания собственных чипов для установки на устройствах линейки Surface.

В случае успешного создания собственного чипа Microsoft последует примеру Apple, которая планирует в 2021 году разработать следующее поколение процессоров Mac, превосходящее по производительности чипы от Intel.

Источник: incrussia.ru