Microsoft приобрела синтезатор речи Nuance за $16 млрд для работы в сфере здравоохранения

Корпорация Microsoft получила одобрение антимонопольного ведомства США на сделку по покупке компании Nuance Communications Inc, которая занимается технологиями искусственного интеллекта и синтезации речи.

Сумма сделки составляет 16 миллиардов долларов.

«Эта покупка позволяет использовать наши технологии непосредственно для врачей и пациентов, что является центральным элементом всей системы здравоохранения. Это также расширит наше лидерство в области межотраслевого корпоративного искусственного интеллекта и биометрической безопасности», — сказал ранее Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Приобретение демонстрирует стремление Microsoft расширить свое лидерство в отрасли, которая за время пандемии показала ускорение роста процессов цифровой трансформации. На этом фоне поставщики медицинских услуг вкладывают больше средств в технологии для повышения производительности и цифровых задач.

Источник: rb.ru