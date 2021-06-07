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Microsoft приобрела синтезатор речи Nuance за $16 млрд для работы в сфере здравоохранения
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Сегодня в 10:33

Microsoft приобрела синтезатор речи Nuance за $16 млрд для работы в сфере здравоохранения

Корпорация Microsoft получила одобрение антимонопольного ведомства США на сделку по покупке компании Nuance Communications Inc, которая занимается технологиями искусственного интеллекта и синтезации речи.

Сумма сделки составляет 16 миллиардов долларов.

«Эта покупка позволяет использовать наши технологии непосредственно для врачей и пациентов, что является центральным элементом всей системы здравоохранения. Это также расширит наше лидерство в области межотраслевого корпоративного искусственного интеллекта и биометрической безопасности», — сказал ранее Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Приобретение демонстрирует стремление Microsoft расширить свое лидерство в отрасли, которая за время пандемии показала ускорение роста процессов цифровой трансформации. На этом фоне поставщики медицинских услуг вкладывают больше средств в технологии для повышения производительности и цифровых задач.

Источник: rb.ru

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#технологии #microsoft #здравоохранение #искусственныйинтеллект
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