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Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня
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Сегодня в 11:34

Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня

Компания Microsoft разослала журналистам приглашения на презентацию новой версии операционной системы Windows. Мероприятие запланировано на 24 июня в 18:00 по московскому времени.

На нем выступят гендиректор Microsoft Сатья Наделла и главный директор по продуктам Панос Панай.

За неделю до рассылки Наделла объявил, что в скором времени представит «следующее поколение Windows». Новая версия, по его словам, станет одним из самых значительных обновлений операционной системы за последние десять лет.

Bloomberg пишет, что ПО будет включать в себя изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков в Windows Store, а также способы более легкого построения связей между пользователями и сообществами.

Сперва новинка будет доступна только участникам тестирования. Официальный выход запланирован на осень этого года.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #microsoft #обновление #windows #операционнаясистема
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