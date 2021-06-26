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Microsoft представила Windows 11 с новым дизайном и поддержкой Android-приложений
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Сегодня в 10:44

Microsoft представила Windows 11 с новым дизайном и поддержкой Android-приложений

24 июня Microsoft провела мероприятие What's Next for Windows, на котором анонсировала следующее поколение ОС.

Windows 11 получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

«Живые» плитки убрали из системы.

Новые функции: Snap Layouts позволяет быстро распределять открытые окна по областям экрана, а Snap Group — объединять приложения в группы и запоминать расположение их окон на экране.

Первая предварительная сборка Windows 11 выйдет в начале следующей недели для участников программы Windows Insider.

Обновление до Windows 11 будет бесплатным для пользователей Windows 10. Релиз — зимой 2021 года.

Источник: vc.ru

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