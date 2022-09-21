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Microsoft планирует открыть IT-лабораторию в Казахстане
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Сегодня в 10:34

Microsoft планирует открыть IT-лабораторию в Казахстане

Microsoft расширяет свое присутствие в Казахстане.

Президент Казахстана встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс.

На встрече были обсуждены планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Кроме того была проведена встреча с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным.

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

Источник: informburo.kz

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#казахстан #технологии #it #microsoft #лаборатория
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