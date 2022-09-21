Microsoft планирует открыть IT-лабораторию в Казахстане

Microsoft расширяет свое присутствие в Казахстане.
Президент Казахстана встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс.
На встрече были обсуждены планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.
Кроме того была проведена встреча с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным.
Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.
Источник: informburo.kz