Microsoft планирует открыть IT-лабораторию в Казахстане

Microsoft расширяет свое присутствие в Казахстане.

Президент Казахстана встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс.

На встрече были обсуждены планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Кроме того была проведена встреча с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным.

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

Источник: informburo.kz