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Microsoft, Nike, Unilever объединились в углеродно-нейтральный консорциум
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Сегодня в 09:43

Microsoft, Nike, Unilever объединились в углеродно-нейтральный консорциум

Microsoft, Nike, Starbucks, Unilever и Danone создали консорциум, который займется решением проблемы изменения климата.

Группа получила название Transform to Net Zero. В нее также вошли такие компании, как Mercedes-Benz AG и владелец Avon — Natura & Co. Сообщается, что к альянсу могут присоединиться и другие предприятия.

Консорциум будет сотрудничать с Фондом защиты окружающей среды для обмена информацией о сокращении углеродных выбросов, инвестирования в соответствующие технологии и координации по решению государственных задач в этой сфере.

Ранее американский FMCG-производитель Procter & Gamble заявил, что берет на себя повышенные обязательства по борьбе с глобальными изменениями климата и планирует стать компанией с нулевым углеродным следом в 2020-2030 годах. В частности, P&G собирается компенсировать около 30 миллионов тонн углерода в следующие десять лет за счет реализации экологических программ.

Источник: adindex.ru

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#экология #microsoft #nike #углерод #unilever
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