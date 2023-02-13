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Microsoft, Nike, Samsung Electronics: 7 удаленных вакансий в крупных международных компаниях
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Сегодня в 11:45

Microsoft, Nike, Samsung Electronics: 7 удаленных вакансий в крупных международных компаниях

Делимся подборкой открытых вакансий в крупных компаниях, если вы мечтаете работать с известными брендами.

Senior Gameplay Programmer в Warner Bros. Discovery

Обязанности:


— быть ответственным, оценивать и перепроектировать ряд существующих игровых систем

— работать над созданием новых систем совместного игрового процесса

— разрабатывать системные шаблоны и подходы, которые являются универсально доступными для команд

— тесно сотрудничать с другими членами команды из всех дисциплин.

Требования:


— владение языком C++

— понимание принципов игровой технологии

— опыт сопровождения и создания игровых систем для сложной видеоигры

— профессиональный опыт работы на Unreal Engine 4.


Water and Wastewater Program Manager в Microsoft

Обязанности:


— выполнять исследование и анализ ландшафта программы, прогнозирование и изучение бизнес-тенденции

— определять и расширять возможности для разработки новых программ.

Требования:


— опыт реализации проектов в нескольких юрисдикциях

— опыт предоставления разрешений на водоснабжение и водоотведение, согласований планировки и других прав для строительных проектов

— опыт управления портфелем проектов.


Virtual Customer Service в Amazon

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Обязанности:


— обслуживать клиентов, включая сохранение сосредоточенности на проблеме клиента в быстро меняющейся среде

— сопереживать потребностям клиентов и расставлять приоритеты

— демонстрировать навыки межличностного общения с разнообразной клиентской базой.

Требования:


— самостоятельный и ориентированный на решение задач

— способность четко общаться как с внутренними, так и с внешними клиентами

— умение пользоваться настольной компьютерной системой; Windows 7, Microsoft Outlook и Internet Explorer.


Key Account Manager HVAC в Samsung Electronics

Обязанности:


— увеличивать оборот продаж продуктов Samsung HVAC: VRF/Chiller/EHS/RAC/CAC

— выполнение ежемесячного, ежеквартального и годового целевого показателя продаж с назначенными клиентами

— координирование проекта, прогнозирование продаж и конверсия

— разрабатывать и представлять презентации продуктов и решений партнерам, консультантам и клиентам.

Требования:


— способность выполнять множество задач в сжатые сроки

— обладать отличными навыками управления клиентами и налаживания связей

— свободное владение английским языком.


Solutions Consultant 3 в Adobe

Обязанности:


— создание визуальных эффектов и 3D-впечатлений в реальном времени

— создание 3D материалов и текстур

— текстурирование 3D-объектов

— создание полных сцен.

Требования:


— свободно владеет английским языком

— высокий уровень мастерства дизайнера субстанций, художника, постановщика и так далее

— знание программного обеспечения CGI: 3ds Max, V-Ray

— знание программного обеспечения реального времени: Unreal, Unity.


Editor, English language в inDrive

Обязанности:


— подготавливать привлекательную копию на английском языке для различных форматов: новостных статей, интервью, заявлений, анонсов и так далее

— поддерживать деловой тон общения в письменных сообщениях

— создавать и поддерживать контент-планы вместе с другими членами команды

— работать с исследовательской группой над сбором данных.

Требования:


— 3-5 лет опыта работы на аналогичной должности в агентствах, штатных СМИ

— предпочтительный журналистский опыт

— носитель английского языка.


Lead Research Designer в Nike

Обязанности:


— использовать различные методы исследования — интервью, наблюдения, изучение дневников, создание прототипов, опросы

— охватывать исследовательский процесс

— собирать информацию из вторичных исследований

— сотрудничать с заинтересованными сторонами Nike и членами многопрофильной команды Valiant Labs.

Требования:


— степень бакалавра в области социальных, поведенческих или когнитивных наук

— более 5 лет опыта проведения качественных и количественных исследований

— более 3 лет опыта применения подходов, методов и инструментов исследования.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.