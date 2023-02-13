Microsoft, Nike, Samsung Electronics: 7 удаленных вакансий в крупных международных компаниях

Делимся подборкой открытых вакансий в крупных компаниях, если вы мечтаете работать с известными брендами.
Senior Gameplay Programmer в Warner Bros. Discovery
Обязанности:
— быть ответственным, оценивать и перепроектировать ряд существующих игровых систем
— работать над созданием новых систем совместного игрового процесса
— разрабатывать системные шаблоны и подходы, которые являются универсально доступными для команд
— тесно сотрудничать с другими членами команды из всех дисциплин.
Требования:
— владение языком C++
— понимание принципов игровой технологии
— опыт сопровождения и создания игровых систем для сложной видеоигры
— профессиональный опыт работы на Unreal Engine 4.
Water and Wastewater Program Manager в Microsoft
Обязанности:
— выполнять исследование и анализ ландшафта программы, прогнозирование и изучение бизнес-тенденции
— определять и расширять возможности для разработки новых программ.
Требования:
— опыт реализации проектов в нескольких юрисдикциях
— опыт предоставления разрешений на водоснабжение и водоотведение, согласований планировки и других прав для строительных проектов
— опыт управления портфелем проектов.
Virtual Customer Service в Amazon
Обязанности:
— обслуживать клиентов, включая сохранение сосредоточенности на проблеме клиента в быстро меняющейся среде
— сопереживать потребностям клиентов и расставлять приоритеты
— демонстрировать навыки межличностного общения с разнообразной клиентской базой.
Требования:
— самостоятельный и ориентированный на решение задач
— способность четко общаться как с внутренними, так и с внешними клиентами
— умение пользоваться настольной компьютерной системой; Windows 7, Microsoft Outlook и Internet Explorer.
Key Account Manager HVAC в Samsung Electronics
Обязанности:
— увеличивать оборот продаж продуктов Samsung HVAC: VRF/Chiller/EHS/RAC/CAC
— выполнение ежемесячного, ежеквартального и годового целевого показателя продаж с назначенными клиентами
— координирование проекта, прогнозирование продаж и конверсия
— разрабатывать и представлять презентации продуктов и решений партнерам, консультантам и клиентам.
Требования:
— способность выполнять множество задач в сжатые сроки
— обладать отличными навыками управления клиентами и налаживания связей
— свободное владение английским языком.
Solutions Consultant 3 в Adobe
Обязанности:
— создание визуальных эффектов и 3D-впечатлений в реальном времени
— создание 3D материалов и текстур
— текстурирование 3D-объектов
— создание полных сцен.
Требования:
— свободно владеет английским языком
— высокий уровень мастерства дизайнера субстанций, художника, постановщика и так далее
— знание программного обеспечения CGI: 3ds Max, V-Ray
— знание программного обеспечения реального времени: Unreal, Unity.
Editor, English language в inDrive
Обязанности:
— подготавливать привлекательную копию на английском языке для различных форматов: новостных статей, интервью, заявлений, анонсов и так далее
— поддерживать деловой тон общения в письменных сообщениях
— создавать и поддерживать контент-планы вместе с другими членами команды
— работать с исследовательской группой над сбором данных.
Требования:
— 3-5 лет опыта работы на аналогичной должности в агентствах, штатных СМИ
— предпочтительный журналистский опыт
— носитель английского языка.
Lead Research Designer в Nike
Обязанности:
— использовать различные методы исследования — интервью, наблюдения, изучение дневников, создание прототипов, опросы
— охватывать исследовательский процесс
— собирать информацию из вторичных исследований
— сотрудничать с заинтересованными сторонами Nike и членами многопрофильной команды Valiant Labs.
Требования:
— степень бакалавра в области социальных, поведенческих или когнитивных наук
— более 5 лет опыта проведения качественных и количественных исследований
— более 3 лет опыта применения подходов, методов и инструментов исследования.