Microsoft может сделать поиск Bing «умнее» с помощью интеграции ИИ-бота ChatGPT

Компания Microsoft готовится интегрировать в свой поисковый сервис Bing ИИ-бота ChatGPT, разработанного стартапом OpenAI. Так Microsoft надеется обеспечить пользователям более понятные, «разговорные» и соответствующие контексту запросов ответы.

Компания намерена представить дополнительную функцию в ближайшие несколько месяцев, но пока оценивает точность ответов ChatGPT и насколько быстро его можно интегрировать в поисковый сервис. Изначальный релиз может быть ограничен узкой группой тестировщиков.

Источник: 3dnews.ru