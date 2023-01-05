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Microsoft может сделать поиск Bing «умнее» с помощью интеграции ИИ-бота ChatGPT
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Сегодня в 10:22

Microsoft может сделать поиск Bing «умнее» с помощью интеграции ИИ-бота ChatGPT

Компания Microsoft готовится интегрировать в свой поисковый сервис Bing ИИ-бота ChatGPT, разработанного стартапом OpenAI. Так Microsoft надеется обеспечить пользователям более понятные, «разговорные» и соответствующие контексту запросов ответы.

Компания намерена представить дополнительную функцию в ближайшие несколько месяцев, но пока оценивает точность ответов ChatGPT и насколько быстро его можно интегрировать в поисковый сервис. Изначальный релиз может быть ограничен узкой группой тестировщиков.

Источник: 3dnews.ru

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