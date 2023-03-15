Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT

Усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, но также научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения.

Софтверный гигант Microsoft совместно с OpenAI объявил о скорой презентации крупного обновления GPT-4, которое должно произвести революцию в работе ChatGPT. На данный момент тот самый ChatGPT использует GPT-3.5.

Ожидается, что усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, чего хотели бы многие пользователи актуальной версии, но и научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения, для уточнения результатов.

Источник: unian.net