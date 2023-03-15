Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
microsoft-anonsirovala-revolyucionnoe-obnovlenie-chatgpt
Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT
114
/
Новости

Сегодня в 09:58

Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT

Усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, но также научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения.

Софтверный гигант Microsoft совместно с OpenAI объявил о скорой презентации крупного обновления GPT-4, которое должно произвести революцию в работе ChatGPT. На данный момент тот самый ChatGPT использует GPT-3.5.

Ожидается, что усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, чего хотели бы многие пользователи актуальной версии, но и научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения, для уточнения результатов.

Источник: unian.net

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #microsoft #компания #нейросеть #обновление
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Два новых праздника появятся в Казахстане
846
Новости на 7 февраля: гала-вечер «Мировые музыкальные бестселлеры» и рейсы в Нью-Йорк...
1653
В сети Telegram появился чат жителей Астаны для предложения идей по улучшению города
8160
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.