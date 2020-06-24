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Международный университет туризма открылся в Туркестане
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Сегодня в 09:54

Международный университет туризма открылся в Туркестане

В городе Туркестан создан Международный университет туризма и гостеприимства.

Первый в Казахстане университет международного уровня будет готовить специалистов мирового уровня в области туризма.

По итогам образовательной программы университета, с учетом реальной потребности туристского бизнеса, выпускники получают два диплома международного образца. Это позволит им беспрепятственно работать по своей специальности в любой точке мира. В нем будут преподавать отечественные и зарубежные профессора, доктора наук, топ-менеджеры ведущих крупнейших компаний в сфере туризма и сервиса. Также опыт выпускников будет совершенствоваться в Международной туристской организации ООН.

На базе университета совместно с Центром повышения квалификации функционирует языковой центр для сдачи международных экзаменов IELTS, TOEFL, углубленного изучения иностранных языков. Помимо факультетов туризма имеются спортивные кафедры.

Новый университет международного туризма в Туркестане с этого года принимает абитуриентов. На 2020-2021 учебный год выделено 800 грантов.

Источник: forbes.kz

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#казахстан #университет #образование #туризм
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