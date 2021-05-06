Международный сервис по заказу поездок DiDi начнет работу в Казахстане

DiDi запустил регистрацию водителей в Казахстане — четвертом для компании евразийском рынке.

DiDi предоставит водителям и таксопаркам возможности для достойного дохода в Алматы и Нур-Султане. Кроме того, компания планирует активно выстраивать партнерские отношения с представителями местного бизнеса.

Ключевые принципы DiDi — доступность поездок для пассажиров, достойное вознаграждение для водителей, эффективность и безопасность для всех участников

В настоящее время DiDi предоставляет услуги по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршерингу в 15 странах мира.

С 5 мая водители и партнеры могут зарегистрироваться в DiDi через приложение, которое доступно в Google Play и на веб-сайте.