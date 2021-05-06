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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Международный сервис по заказу поездок DiDi начнет работу в Казахстане
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Сегодня в 11:42

Международный сервис по заказу поездок DiDi начнет работу в Казахстане

DiDi запустил регистрацию водителей в Казахстане — четвертом для компании евразийском рынке.

DiDi предоставит водителям и таксопаркам возможности для достойного дохода в Алматы и Нур-Султане. Кроме того, компания планирует активно выстраивать партнерские отношения с представителями местного бизнеса.

Ключевые принципы DiDi — доступность поездок для пассажиров, достойное вознаграждение для водителей, эффективность и безопасность для всех участников

В настоящее время DiDi предоставляет услуги по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршерингу в 15 странах мира.

С 5 мая водители и партнеры могут зарегистрироваться в DiDi через приложение, которое доступно в Google Play и на веб-сайте.

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#казахстан #бизнес #работа #такси #didi
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