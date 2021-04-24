Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-komitet-ob-yavil-o-provedenii-pervyh-virtual-nyh-olimpiyskih-igr
Международный олимпийский комитет объявил о проведении первых виртуальных Олимпийских игр
58
/
/

Сегодня в 11:29

Международный олимпийский комитет объявил о проведении первых виртуальных Олимпийских игр

Игры пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает Международный олимпийский комитет (МОК).

Соревноваться участники будут в следующих играх:

— Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami)

— Международный союз велосипедистов (UCI) — Zwift (Zwift Inc.)

— Международная федерация парусного спорта (World Sailing) — Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS)

— Международная автомобильная федерация (FIA) — Gran Turismo Sport (Sony)

— Мировая академическая гребля — открытый формат.

Призы за участие в виртуальной серии пока согласовывают.

Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #онлайн #олимпийскиеигры #спортсмены
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В РК запущен грантовый конкурс для социальных предпринимателей, решающих проблемы дет...
1904
Fashion Retail Market стартует на этих выходных с 7 июня
729
Движение авто ограничат на улицах Астаны из-за марафона
1173