Международный олимпийский комитет объявил о проведении первых виртуальных Олимпийских игр

Игры пройдут с 13 мая по 23 июня 2021 года на пяти площадках-партнерах, с которыми сотрудничает Международный олимпийский комитет (МОК).

Соревноваться участники будут в следующих играх:

— Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami)

— Международный союз велосипедистов (UCI) — Zwift (Zwift Inc.)

— Международная федерация парусного спорта (World Sailing) — Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS)

— Международная автомобильная федерация (FIA) — Gran Turismo Sport (Sony)

— Мировая академическая гребля — открытый формат.

Призы за участие в виртуальной серии пока согласовывают.

Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта.

Источник: vc.ru