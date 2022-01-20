Международные компании, которые зарегистрированы в Узбекистане: Apple, Microsoft, Google и не только

С начала 2020 года иностранные компании, реализующие цифровые продукты или услуги в Узбекистане признаются налогоплательщиками. О том, кто из мировых гигантов встал на налоговый учет, читайте в материале.





Компания начала работу в 2005 году в немецком городе Кельн. Она позволяет организациям B2B и B2C, продающим цифровые продукты, расти быстрее за счет инструментов, которые позволяют выходить на международный рынок и анализировать показатели продаж и расходов.

Cleverbridge AG стала первой иностранной компанией-налогоплательщиком Узбекистана.





Xsolla — сервис приема платежей в онлайн-играх, созданный в 2005 году в России. Сейчас главный офис компании расположен в Лос-Анджелесе, а представительства открыты в еще в нескольких странах.

В число налогоплательщиков Узбекистана Xsolla вошла восьмого апреля 2020 года.





Activision Blizzard — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Калифорнии. Была основана в 2008 году. Среди популярных продуктов такие серии, как: Diablo, Warcraft, Call of Duty.

Материнская компания разработчика игр пришла в Узбекистан в качестве налогоплательщика в начале апреля 2020 года.





Стриминговый сервис фильмов и сериалов по подписке был основан в 1997 году. С 2013 года компания производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. К началу 2021 года количество подписчиков перевалило за 200 миллионов.

К сентябрю 2021 года Netflix заплатил в бюджет Узбекистана 331 миллион сумов.





Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов и программного обеспечения, Apple стала первой компанией в мире, рыночная капитализация которой достигла $3 триллиона.

С 20 апреля до конца первого квартала компания внесла в бюджет страны 2,2 миллиарда сумов.





Транснациональная компания по производству электроники, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, дисплеев, мобильных телефонов и мониторов стала налогоплательщиком Узбекистана с 20 апреля 2020 года.





Сразу несколько подразделений технологического гиганта зарегистрированы в налоговом учете Узбекистана. Среди них: Google Commerce Limited, Google Voice Inc, Google Ireland Limited, Google Cloud, Google LLC.

С апреля 2020 по сентябрь 2021 года корпорация уплатила в виде налогов 4,6 миллиардов сумов.





Нидерландская компания, оказывающая услуги по онлайн-бронированию отелей, была основана в 1996 году.

Как налогоплательщик Booking пришел в Узбекистан 6 мая 2020 года.

Подразделение Meta, которое отвечает за разработку разных технологий, в том числе оборудования виртуальной реальности Oculus, располагается в Ирландии и начало свою работу с 2014 года.

К компаниям, которые платят налоги в Узбекистане, Facebook Technologies присоединилась 19 мая 2020 года. Чуть позже — 21 мая, налогоплательщиком стало другое подразделение — Facebook Payments.





Европейское подразделение российской интернет-компании «Яндекс» начало работу в 2012 году из Швейцарии.

С 28 мая 2020 года по сентябрь 2021 года Yandex Europe заплатила налогов на сумму 256 миллионов сумов в бюджет Узбекистана.





Крупнейшая компания в сфере телекоммуникаций, выпускающая электронику и оборудование, зарегистрирована в Китае.

Она встала на налоговый учет Узбекистана 1 июня 2020 года.





Paddle.com — британская платформа, созданная для реализации SaaS-решений, позволяющих компаниям масштабироваться, выходить на международные рынки и конкурировать без ограничений.

Компания официально стала налогоплательщиком Узбекистана с 15 июня 2020 года.









Американский видеохостинг, запущенный в 2004 году — своего рода альтернатива YouTube для кинематографистов, режиссеров и видеографов. В октябре 2020 года компания Vimeo стала платить налоги в Узбекистане.





Spotify — шведский стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. На него приходится более 36% мирового аудиостриминга.

Компания приступила к оплате налогов в Узбекистане с 5 февраля 2021 года.





Adobe Systems — производитель международного программного обеспечения. Компания известна такими продуктами, как: Photoshop, Lightroom, InDesign, PremierePro.

В список налогоплательщиков Узбекистана Adobe вошла 31 марта 2021 года.





Delse — американская система доставки посылок попутчиками. Позволяет не только отправлять документы или товары, но и работать в качестве «курьера» по подходящему маршруту.

Компания стала платить налоги в стране с конца марта 2021 года.





Scribd — это интернет-компания облачного хранения документов, позиционирующая себя как крупнейшую электронную библиотеку, где авторы могут размещать свои произведения и получать прибыль.

Сервис начал работу в 2006 году, а 12 марта 2021 года стал официальным налогоплательщиком Узбекистана.





Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn была запущена в 2003 году и была приобретена компанией Microsoft спустя 13 лет. На сайте зарегистрировано более 500 миллионов пользователей.

Крупнейший сервис для установления рабочих связей начал работу в Узбекистане как официальный налогоплательщик с начала августа.





IT-гигант в сфере производства программного обеспечения для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных телефонов встал на налоговый учет Узбекистана 13 октября 2021 года.





Eurasian Broadcasting Enterprise Limited





Международная компания в сфере телекоммуникаций, больше всего известная как бывший владелец спортивной сети Setanta Sports Eurasia. Компания стала платить налоги в Узбекистане в конце прошлого года, с 13 декабря.





Zoho Corporation — индийская технологическая компания, которая создает решения для бизнеса в сферах сервис-менеджмента, защиты информации и IT-аналитики.

Сингапурское подразделение сервиса зарегистрировалось в Узбекистане как плательщик налогов с 12 января 2022 года.