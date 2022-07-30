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Международная компания Quantori открывает офис в Казахстане
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Сегодня в 10:29

Международная компания Quantori открывает офис в Казахстане

В 2022 году международные IT-компании открыли центры разработки в Алматы и Нур-Султан. Среди них Quantori — поставщик комплексных IT-решений для фармацевтической и медико-биологической отрасли.

Офис Quantori располагается в бизнес-центре «Москва» в центре Нур-Султана. Сейчас в локации работают более 40 человек: ученые, разработчики, менеджмент, сотрудники бэкофиса. Компания расширяет команду и ищет специалистов в области Data Engineering, Data Science, Cloud Engineering, Laboratory Informatics и других областях.

Компания реализует передовые технологии, научную экспертизу, знания высококвалифицированных специалистов и 30-летний опыт IT-разработки. В портфолио компании 60+ проектов, 50+ клиентов.

Своим сотрудникам компания предоставляет гибкий рабочий график, возможность работать из любой точки мира, хороший компенсационный пакет, бесплатные курсы английского языка, социальные гарантии.

Компания реализует программу непрерывного образования, которая позволяет каждому сотруднику расти в профессиональном и личностном плане, получая необходимую техническую экспертизу и навыки управления.

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