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Между Казахстаном и Индонезией предложили открыть прямые рейсы
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Сегодня в 10:48

Между Казахстаном и Индонезией предложили открыть прямые рейсы

Казахстан и Индонезия изучают возможности сотрудничества между странами в сфере туризма, в том числе открытие прямых чартерных рейсов.

По информации посольства Республики Казахстан в Индонезии, посол Казахстана Данияр Сарекенов встретился с министром туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества.

На встрече министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно и посол Казахстана в Индонезии Данияр Сарекенов обсудили прямые рейсы между Бали, Джакартой и Сурабаей, Восточной Явой, Нур-Султаном и Алматы.

Источник: tengritravel.kz

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#казахстан #путешествия #туризм #индонезия
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