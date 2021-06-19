Между Казахстаном и Индонезией предложили открыть прямые рейсы

Казахстан и Индонезия изучают возможности сотрудничества между странами в сфере туризма, в том числе открытие прямых чартерных рейсов.

По информации посольства Республики Казахстан в Индонезии, посол Казахстана Данияр Сарекенов встретился с министром туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества.

На встрече министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно и посол Казахстана в Индонезии Данияр Сарекенов обсудили прямые рейсы между Бали, Джакартой и Сурабаей, Восточной Явой, Нур-Султаном и Алматы.

Источник: tengritravel.kz