Между Алматы и Ташкентом запустят скорый поезд

Между Алматы и Ташкентом со 2 мая запустят скорый поезд.

Первый пассажирский поезд международного назначения сообщением Нукус — Бейнеу — Нукус начнет курсировать в Казахстан с 1 апреля текущего года.

Начиная со 2 мая 2022 года три раза в неделю организовывается регулярный скорый поезд №1/2 сообщением Алматы-2 —Ташкент — Алматы-2.

С железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с железнодорожного вокзала «Алматы-2» в Узбекистан — по понедельникам, средам и субботам.