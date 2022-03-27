Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mezhdu-almaty-i-tashkentom-zapustyat-skoryy-poezd
Между Алматы и Ташкентом запустят скорый поезд
200
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:28

Между Алматы и Ташкентом запустят скорый поезд

Между Алматы и Ташкентом со 2 мая запустят скорый поезд.

Первый пассажирский поезд международного назначения сообщением Нукус — Бейнеу — Нукус начнет курсировать в Казахстан с 1 апреля текущего года.

Начиная со 2 мая 2022 года три раза в неделю организовывается регулярный скорый поезд №1/2 сообщением Алматы-2 —Ташкент — Алматы-2.

С железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с железнодорожного вокзала «Алматы-2» в Узбекистан — по понедельникам, средам и субботам.

Источник: zakon.kz
б2.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #поезд #узбекистан #ташкент #рейсы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 и 9 мая астанчане увидят праздничный салют
1902
В Астане пройдет кунг-фу шоу
2142
Парковки Москвы будут бесплатными 70 дней в 2020 году
856