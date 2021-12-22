Метавселенные, искусственный интеллект и летающее авто: 15 ярких технологических достижений 2021 года

Декабрь подходит к концу, а это значит — время подводить итоги! Сегодня поделимся достижениями международных компаний, которые запомнились больше всего в уходящем году.





Meta запустила метавселенную

В этом году было много новостей от компании Марка Цукерберга. Главная из них — смена названия Facebook на Meta — была объявлена 29 октября. Новым направлением развития стала концепция «метавселенной», цель которой — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им разные способы общения.

Уже в ноябре Meta показала новинку — VR-перчатки, которые позволят ощущать объекты в виртуальной реальности, а к декабрю начала работу социальная платформа Horizon Worlds — пространство, где люди взаимодействуют, управляя трехмерными аватарами через шлем Oculus VR.





«Яндекс» начал переводить видео в режиме реального времени

В сентябре 2021 года «Яндекс» поделился новой функцией «Браузера» — автоматическим переводом любых видео с английского языка на русский. К декабрю количество языков увеличилось, были добавлены французский, испанский и немецкий. В основе технологии — искусственный интеллект, который распознает речь и превращает ее в текст, переводит, а затем синтезирует голос и совмещает его с видеорядом.

Нейросетью можно пользоваться с Windows, macOS, Linux, iOS и Android на всех популярных платформах: YouTube, Vimeo, Facebook.





Tesla представила собственного робота-гуманоида

Калифорния в августе принимала «День искусственного интеллекта», на котором выступил и Илон Маск. СЕО Tesla представил робота-гуманоида Tesla Bot, который будет работать на автономном компьютере Dojo и нейросетях, способных распознавать мир и ориентироваться в нем.

Высота робота составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией.





SpaceX запустила космический корабль с гражданским экипажем и стала «гектокорном»

16 сентября Crew Dragon Resilience стал первым космическим кораблем в истории, на борту которого не было ни одного профессионального космонавта.

В миссии участвовали 38-летний глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, 51-летняя профессор муниципального колледжа Сиан Проктер, 29-летняя помощница врача Хейли Арсено, 42-летний инженер по обработке данных в Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Миссия Inspiration4 длилась три дня, после чего CrewDragon приземлился в Атлантическом океане недалеко от берегов Флориды.

Еще одним прорывом SpaceX стало достижение оценки в $100,3 млрд и приобретение статуса «гектокорна» — компании с оценкой в 100 «юникорнов» или «единорогов».

Космическая компания Илона Маска увеличила капитализацию после сделки на вторичном рынке, в ходе которой акции продавались по цене $560 за штуку.

Всего год назад SpaceX оценивалась в $46 млрд, а сейчас она, вторая по стоимости частная компания в мире.





Искусственный интеллект научился создавать краткое содержание книг

Компания, занимающаяся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения OpenAI представила нейросеть, которая генерирует выжимку из книг. Основанная на модели GPT-3 технология, делит книгу на разделы и делает выжимку каждого, которые объединяет еще в несколько выжимок, пока не получится финальный текст.

В качестве примера разработчики привели произведение «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэррола. Оригинал состоял из 26 000 слов, а финальная выжимка из 136. Новая функция поможет разработчикам быстрее «учить» нейросети на основе текста.





Rolls-Royce успешно испытала свой первый электрический самолет

Электросамолет разрабатывался в рамках программы по развитию авиатранспорта с нулевыми углеродными выбросами.

Spirit of Innovation поднялся с аэродрома Министерства обороны Великобритании и после 15 минут полета благополучно приземлился. Мощность модели — 400 кВт, примерно 544 лошадиные силы, а максимальная скорость — до 480 км/ч.

Rolls-Royce планируют использовать разработку в качестве летающего такси.





Amazon и Starbucks открыли первый совместный магазин без продавцов и касс

18 ноября в Нью-Йорке начало работу заведение, где можно приобрести готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen, снеки, напитки и другие продукты. Особенность Starbucks Pickup with Amazon Go в том, что покупатели могут брать все, что им захочется и уходить — средства будут автоматически списаны с банковской карты.

Также в магазине есть столики для работы — групповые или одиночные, оборудованные всем необходимым. Компании планируют открыть еще как минимум два таких заведения в 2022 году.





Impossible Foods выпустила свинину на растительной основе со вкусом настоящего мяса

Заменитель, созданный компанией, содержит в себе такое же количество белков, как и настоящая свинина. При этом в продукте нет холестерина, меньше жиров и калорий.

23 сентября соевое мясо появилось в заведениях Нью-Йорка, с октября начало распространяться в Гонконге, а ближе к концу года пришло в Сингапур. Кстати, слепой тест на вкус показал, что 54% потребителей Гонконга предпочли заменитель из сои настоящей свинине.





Fairphone разработала экологичный смартфон

Цель разработчиков продемонстрировать индустрии, что телефон не нужно выкидывать, если одна из его частей пришла в негодность. Практически все компоненты, используемые для сборки, экологичны, они получены путем переработки или вторичного использования.

Для того, чтобы отремонтировать смартфон Fairphone не нужно быть специалистом. Все детали можно сменить с помощью отвертки. Цена последней модели — €579 в базовой комплектации.





Amazon запустила инструмент, позволяющий компаниям отслеживать их углеродный след

Приборная панель AWS Customer Carbon Footprint Tool предоставит возможность пользователям Amazon Web Services рассчитать выбросы углекислого газа компании и спрогнозировать, как показатели углеродного следа изменятся со временем.

Инструмент будет учитывать процент использования энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Расчеты будут меняться по мере того, как различные проекты Amazon по снижению вреда на окружающую среду будут вводиться в эксплуатацию.





Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе

Французский автопроизводитель Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля LCV сегмента на водородной основе — Peugeot e-Expert Hydrogen.

Заправка водородом трех баллонов емкостью чуть больше четырех килограммов занимает примерно три минуты. При этом запас хода фургона составляет около 400 километров в смешанном цикле.

Первые партии будут собираться на заводе Stellantis в Ордене, позже конвейер по сборке e-Expert Hydrogen запустят на заводе Opel в Рюссельсхайм.





Nvidia представила платформу для создания виртуальных аватаров — Omniverse Avatar

Новая платформа от Nvidia позволяет создать виртуальных помощников для рутинных процессов: совершения банковских операций, назначения встреч или бронирования столиков.

Omniverse Avatar был представлен на ежегодной конференции GTC. Там же разработчики рассказали, что проект соединяет в себе технологии компании в области речевого AI, компьютерного зрения, понимания естественного языка, механизмов рекомендаций и технологий моделирования.





Google представила технологию, которая повышает разрешение изображений до 16 раз без потери качества

Специалисты внутренней команды Google Brain Team представили два связанных алгоритма, которые генерируют фотографии высокой четкости без потери качества.

Первый из них называется SR3. Система работает так: на вход подается картинка с низким разрешением и нейросеть пытается увеличить ее, добавляя шум. Модель обучается методам искажения изображения, а затем поворачивает весь процесс вспять, постепенно удаляя шум для достижения нужного результата.

Другой алгоритм под названием CDM использует каскадный подход и увеличивает фотографии в два этапа: с разрешения 32×32 -> 64×64 -> 256×256 — в 8 раз либо с 64×64 -> 256×256 -> 1024×1024 — в 16 раз.





Klein Vision совершила первый дальний рейс на летающем авто

Основатель компании Klein Vision Штефан Кляйн пролетел 75 километров от Нитры до Братиславы на летающем автомобиле. Air Car смог подняться на высоту 2500 километров и развить скорость около 170 километров в час. Весь полет продолжался 35 минут, после чего Air Car трансформировался в спортивное авто, менее чем за три минуты, и въехал на центральную площадь города.

На разработку прототипа у Klein Vision ушло около двух лет, а инвестиции обошлись меньше, чем в два миллиона евро.





Toyota презентовала 16 моделей электрокаров

В декабре этого года Toyota провела пресс-конференцию, в ходе которой показала сразу 16 новых электромобилей. Среди них можно увидеть пикапы, кроссоверы, внедорожники и сити-кары.

Флагманская серия электрических суперкаров выйдет под брендом Lexus. Серийные модели будут иметь возможность разгоняться до 100 км/ч за две секунды.

Автоконцерн также планирует электрифицировать старые модели: пикап Tundra и внедорожник FJ Cruiser.

Также Toyota планирует продавать только экологичные автомобили в Европе, к 2035 году.