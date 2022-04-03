Метавселенная, киберспортивные и NFT-площадки: все, что нужно знать о технологиях будущего

Смотря научно-фантастические фильмы, мы не верили, что когда-то люди будут жить в виртуальной реальности, а искусственный интеллект будет подбирать им музыку для сна. Но будущее наступило быстрее, чем ожидалось. Собрали подборку интересных статей о технологиях.





Где из стартапов делают «единорогов». Топ-10 мировых акселерационных программ

Акселераторы помогают стартапам развиваться благодаря финансовой и экспертной поддержке, менторству и нетворкингу. Собрали список из крупных мировых компаний, которые помогут вам привлечь инвестиции.





Венчурный фонд Y Combinator был создан в 2005 году. Он работает как бизнес-инкубатор для технологических компаний. Среди выпускников акселератора: Airbnb, Dropbox, Reddit, Twitch, Quora, и не только.

За годы работы Y Combinator построил широкую сеть проектов-выпускников, которые могут помочь с разными вопросами: от решения проблем с кодом до знакомства с нужной компанией.





500 Startups — одновременно венчурный фонд и стартап-акселератор, основанный в 2010 году. В его портфолио больше 2500 проспонсированных стартапов, из которых 41 смог добиться оценки более чем в миллиард долларов. Среди выпускников: Eat App, Visual.ly, Canva, Grab, Makerbot, Wildfire.

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Faceit, WePlay и ESL: 7 киберспортивных площадок, в турнирах которых может поучаствовать каждый





Думали когда-нибудь попробовать свои навыки игры в киберспорте? Собрали обзор на площадки, где вы сможете это сделать просто и бесплатно.





Дисциплины: PUBG, Dota 2, LoL, CS:GO, TF2, Krunker, CS:DZ, Rocket League, WOT EU, SMITE, Brawl Stars, Warface, Rainbow 6, Hearthstone, Clash Royale, Valorant, Battalion, Halo.

Восемь миллионов уникальных игроков и 12 миллионов игровых сессий — такие цифры у одной из самых популярных киберспортивных площадок.

Одна из особенностей Faceit — собственная система анти-чита, благодаря которой играть становится более комфортно.

Плюсы:

— собственная программа против читов

— большое количество дисциплин и игроков

— возможность попасть в серьезные киберспортивные турниры.

Минусы:

— без платной подписки доступны не все функции.

Дисциплины: Dota 2, CS:GO, Valorant, Mobile Legends, Rocket League.

Epulze — платформа для киберспортивных соревнований, созданная шведской компанией Esports Pulze AB. Партнерами площадки выступают Steam, VISA, MasterCard и другие крупные компании.

Плюсы:

— бесплатный вход на большое количество матчей

— русскоязычная служба поддержки

— возможность участия в крупных турнирах.

Минусы:

— небольшое количество поддерживаемых дисциплин.

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Беспилотный общественный транспорт: где уже сегодня работают такси и автобусы без водителей

А в прошлом году в ряде стран были запущены беспилотные автобусы, курирующие по определенному маршруту. Рассказываем, в каких странах уже сегодня можно воспользоваться услугами беспилотного общественного транспорта.





Сервис автономного такси Waymo One









Разработка от Google. Первый сервис такси, поездки которого проходят полностью в автономном режиме. Работает роботакси в городе Феникс, штат Аризона. На экране в автомобиле пассажир видит график с траекторией движения, где указана длительность поездки и время прибытия на место.

Беспилотное такси ULTra

ULTra — Urban Light Transit работает в одном из самых больших аэропортов Великобритании — Хитроу в Лондоне. Управление автомобилями полностью автоматизировано и проходит без участия водителей. Все контролирует компьютер. Такси курирует между терминалами аэропорта.

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Развлечения, работа и свадьбы: что можно делать в метавселенной уже сегодня





Мы все чаще слышим о виртуальных мирах, цифровой реальности и метавселенной. Рассказываем, что это такое и чем мы можем заняться там уже сейчас.

Что такое метавселенная









Для обозначения цифровой вселенной, которая существует параллельно с реальным миром, используется термин, впервые примененный в фантастической книге Нила Стивенсона «Лавина».

За счет недавнего роста интереса к NFT (невзаимозаменяемым токенам) и переименованию компании Facebook в Meta, метавселенная начала привлекать к себе больше внимания со стороны общественности.

Цифровой мир позволит участникам находиться в виртуальной реальности, которая объединит все пространства в одном. Пока этого еще не получилось, но кое-что в метавселенной делать можно уже сегодня.

Работать

Во время пандемии большая часть населения перешла на удаленную работу. Этот формат пользуется популярностью и сейчас.

Метавселенная позволяет работать вместе с коллегами в виртуальном пространстве, приближенном к реальному миру.

Компания Meta уже предприняла попытку продемонстрировать, каково это заниматься корпоративной деятельностью в цифровом мире с Horizon Workrooms.

В скором времени и другие компании начнут массово отправлять своих сотрудников трудиться на просторы виртуальной реальности.

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Как искусственный интеллект вошел в нашу жизнь: 10 сфер, где применяется эта технология

Искусственный интеллект кажется нам изобретением будущего, тем, что увидят лишь наши внуки. Тем не менее он уже прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Рассказываем об этом.





Автомобили с автопилотом









Илон Маск известен тем, что создает ракеты, электрокары и беспилотные автомобили. Например, самый известный беспилотник — Tesla Model S.

Такие мировые автопроизводители, как BMW, Volvo, Nissan, Ford, тоже разрабатывают свои модели беспилотных автомобилей.

В скором времени мы будем полностью надеяться на автопилот, который будет обходиться без водителя.

Службы навигации

Существует много приложений для GPS-навигации, которые позволяют нам с помощью искусственного интеллекта использовать карты в режиме реального времени. Такими функциями уже не удивишь, но они облегчили нашу жизнь.

Например, такие приложения, как 2Gis, Google Map и Waze, учитывают пробки во всех районах, предупреждают о проведении дорожных работ, находят самый быстрый маршрут до места назначения.

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7 популярных NFT-площадок, где вы можете найти и приобрести предметы цифрового искусства





Раньше искусством считали картины великих художников. Затем кино и музыка тоже удостоились этого звания. Сегодня ценители найдутся и на цифровые картины. Ведь искусство ценит подлинность, неважно в каком формате его подают.

NFT — это цифровые картины, игры и другие предметы, которые уникальны и не имеют копий. Для интересующихся цифровым искусством, мы подготовили список популярных NFT-платформ.

OpenSea

OpenSea — первая и крупнейшая торговая площадка для предметов цифрового искусства. Здесь можно создавать, продавать и приобретать NFT-токены. Создатели позаботились о том, чтобы работа на платформе была интуитивно понятной и удобной для пользователей.

SuperRare

Эту платформу можно назвать галереей цифрового искусства. Цель посетителей — не заработать и продать, а собрать коллекцию токенов, которые вам нравятся, общаться с другими пользователями, которые разделяют ваши интересы.

Binance NFT

Одна из крупнейших криптовалютных бирж открыла в 2021 году маркетплейс для продажи NFT. Его идея в том, чтобы объединить художников и любителей цифрового искусства на одной платформе для создания и торговли NFT-токенами.

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