Meta запустит магазин люксовой одежды для аватаров метавселенной

Meta интернет-магазин, в котором пользователи Facebook, Instagram и Messenger смогут приобрести цифровую одежду для аватара.

Первыми брендами в магазине стали Prada, Balenciaga и Thom Browne — добавлены коллекции одежды для мотокросса, толстовки с логотипом и костюмы.



Марк Цукерберг сообщил, что количество брендов увеличат. Он отметил, что цифровая одежда станет «важным способом самовыражения в метавселенной и большим драйвером этой креативной экономики». Магазин запустится «в ближайшее время».

Источник: incrussia.ru