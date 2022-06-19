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Meta запустит магазин люксовой одежды для аватаров метавселенной
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Сегодня в 10:55

Meta запустит магазин люксовой одежды для аватаров метавселенной

Meta интернет-магазин, в котором пользователи Facebook, Instagram и Messenger смогут приобрести цифровую одежду для аватара.



Первыми брендами в магазине стали Prada, Balenciaga и Thom Browne — добавлены коллекции одежды для мотокросса, толстовки с логотипом и костюмы.

Марк Цукерберг сообщил, что количество брендов увеличат. Он отметил, что цифровая одежда станет «важным способом самовыражения в метавселенной и большим драйвером этой креативной экономики». Магазин запустится «в ближайшее время».

Источник: incrussia.ru

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