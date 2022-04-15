Meta выпустит свои первые очки дополненной реальности в 2024 году

Первое поколение AR-очков Project Nazare от компании Meta выйдет в 2024 году.

Умные очки будут работать независимо от телефона — с помощью специального беспроводного устройства. Предполагается, что они смогут показывать голограмму собеседника в качестве альтернативы обычным звонкам.





Nazare будет работать на операционной системе на основе Android. Они будут воссоздавать 3D-визуальные эффекты и отслеживать движение глаз для создания дополненной реальности. Также в очках будет внешняя камера, динамики и угол обзора в 70 градусов, что шире действующих устройств на рынке.

Весят они около 100 граммов. Время автономной работы прототипа — четыре часа.

На 2026 год запланирован выпуск более легкого и усовершенствованного устройства, третья версия должна появиться в 2028 году.

Источник: daily.afisha.ru