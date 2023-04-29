Meta выбрала Admixer Advertising в качестве Authorized Sales Partner

Admixer Advertising, одна из ведущих компаний в центральноазиатском регионе, специализирующихся в области digital-маркетинга, объявила о том, что была выбрана Meta в качестве Authorized Sales Partner — авторизованным реселлинг-партнером, для представления рекламных возможностей Meta в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Admixer Advertising будет осуществлять клиентскую поддержку, проведение консультаций, обучение и предоставит возможность оплаты в национальной валюте, чтобы помочь рекламодателям и агентствам осуществлять эффективные маркетинговые коммуникации в рамках продуктов Meta: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Audience Network.

Невзирая на то, что Admixer Advertising уже работала с рекламными продуктами Meta, предлагая дополнительные услуги, ее роль в качестве ASP будет гораздо шире. Авторизованные реселлинг-партнеры выступают в качестве дополнения к собственной команде Meta по развитию продаж. Они проходят обучение в компании Meta с целью предоставления высокого уровня экспертных знаний по всем продуктам, что помогает рекламодателям эффективно использовать все возможности Meta.

В качестве ASP Admixer будет бесплатно предоставлять комплексную поддержку, проводить консультации, а также предоставлять возможность оплаты в национальной валюте в трех соответствующих странах Центральной Азии. Также, имея доступ к воркшопам и тренинговым программам Meta Blueprint, одной из важнейших задач Admixer Advertising будет помощь клиентам в получении новых и необходимых навыков для проведения эффективных рекламных кампаний в приложениях и сервисах Meta.

Больше о программе ASP можно узнать на сайтах компаний Admixer Advertising или Meta.