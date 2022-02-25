Meta создаст универсальный ИИ-переводчик устной речи для всех языков мира

Meta объявила о новом исследовательском проекте в области искусственного интеллекта, который должен привести к созданию системы для перевода устной речи. Оно сможет работать во всем мире, с любым языком.

Многие из языков не имеют легко распознаваемых символов письменного текста, а некоторые вовсе не имеют стандартизированной системы письма, необходимой для обучения ИИ.

Компания хочет преодолеть эти проблемы, развернув новые методы машинного обучения в двух конкретных направлениях. Первое, получившее название No Language Left Behind, будет сосредоточено на создании моделей ИИ, которые могут научиться переводить языки, используя ограниченное количество обучающих примеров.

Второе, Universal Speech Translator, будет направлено на создание систем, которые напрямую переводят речь с одного языка на другой без необходимости использования текстового компонента в качестве посредника.

Предполагается, что универсальный переводчик будет встроен в метавселенную и станет частью ПО носимых устройств, таких как AR-очки.

Источник: 3dnews.ru