Meta разрабатывает VR-перчатки, которые позволят ощущать объекты в виртуальной реальности

Meta на протяжении семи лет работала над одним из самых амбициозных проектов — перчаткой, которая воспроизводит тактильные ощущения в виртуальной реальности.

Meta впервые показала прототип VR-перчаток, разработанный подразделением Reality Labs. По плану компании, они станут неотъемлемой частью виртуального взаимодействия наряду с гарнитурами.

Перчатки оснащены надувными элементами — «пневмоприводами» или «актуаторами». Они расположены в районе ладони и пальцев. При этом прототип способен не только передавать ощущения от прикосновений, но и служить в качестве VR-контроллера благодаря специальным маркерам на тыльной стороне ладони, позволяющим отследить движения пальцев.

Перчатка анализирует окружающую среду и меняет давление в отдельных надувных элементах. Например, коснувшись виртуального объекта кончиками пальцев, можно ощутить «обратную связь» в подушечках. Если взять в руку виртуальный объект, «актуаторы» станут жестче, обеспечив ощущение сопротивления. В совокупности с визуальными и аудиоэффектами система обеспечивает весьма достоверный опыт взаимодействия с виртуальными предметами.

Компания работает над технологией с момента приобретения Oculus VR в 2014 году, а первый прототип с единственным «актуатором» в пальце появился в 2015 году.

До массового производства моделей еще далеко. Разработчики планируют увеличить число пневмоприводов с десятков до тысяч штук в течение нескольких лет, при этом уменьшив размер перчатки.

Источник: incrussia.ru