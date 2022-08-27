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Meta представит новую гарнитуру виртуальной реальности в октябре
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Сегодня в 09:57

Meta представит новую гарнитуру виртуальной реальности в октябре

Гарнитура виртуальной реальности нового поколения от компании Meta будет представлена в октябре. Об этом в интервью подкастеру Джо Рогану сообщил ее исполнительный директор Марк Цукерберг. Он подтвердил, что устройство с кодовым именем Project Cambria вероятнее всего будет представлено ближе к их ежегодному мероприятию Connect.

Цукерберг рассказал про функцию, которая расширит возможности социального взаимодействия внутри виртуальной реальности. Она будет основана на технологии отслеживания лица пользователя и движения глаз. Это будет своего рода возможность зрительного контакта в виртуальной реальности.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #новинки #маркцукерберг #meta
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