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Meta позволит пользователям зарабатывать деньги в метавселенной
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Сегодня в 10:41

Meta позволит пользователям зарабатывать деньги в метавселенной

Компания Meta тестирует новые функции монетизации, позволяющие пользователям зарабатывать деньги в метавселенной.



Meta начала экспериментировать с различными способами монетизации и тестировать инструменты для продажи цифровых активов в рамках своей платформы виртуальной реальности Horizon Worlds, что является ключевой частью плана по созданию метавселенной.

Первоначально инструменты будут доступны выбранному набору пользователей, которые создают виртуальные классы, игры и модные аксессуары в рамках иммерсивной платформы компании, которая доступна через гарнитуры VR. Например, кто-то может делать и продавать аксессуары для мира моды или предлагать платный доступ к специализированным цифровым пространствам.

Источник: tengrinews.kz

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#технологии #деньги #маркцукерберг #метавселенная #meta
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