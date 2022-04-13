Meta позволит пользователям зарабатывать деньги в метавселенной

Компания Meta тестирует новые функции монетизации, позволяющие пользователям зарабатывать деньги в метавселенной.

Meta начала экспериментировать с различными способами монетизации и тестировать инструменты для продажи цифровых активов в рамках своей платформы виртуальной реальности Horizon Worlds, что является ключевой частью плана по созданию метавселенной.

Первоначально инструменты будут доступны выбранному набору пользователей, которые создают виртуальные классы, игры и модные аксессуары в рамках иммерсивной платформы компании, которая доступна через гарнитуры VR. Например, кто-то может делать и продавать аксессуары для мира моды или предлагать платный доступ к специализированным цифровым пространствам.

Источник: tengrinews.kz