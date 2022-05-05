Meta открыла доступ к новой языковой нейронной сети

Владелец Facebook, компания Meta Platforms, открыла доступ к большой языковой модели для исследований искусственного интеллекта.

Open Pretrained Transformer имеет 175 миллиардов параметров, что соответствует коммерческим языковым моделям, таким как GPT-3 OpenAI. Эти типы систем предоставили разработчикам возможности для использования, такие как автоматический копирайтинг, модерация контента или даже кодирование.

Нейросетевые языковые модели — это большие нейронные сети, которые обучаются предсказывать следующее слово или часть слова в тексте с учетом предыдущего контекста.

Код для небольших предварительно обученных моделей Meta можно найти здесь.

Если вы исследователь и хотите получить доступ к открытому исходному коду OPT-175B, можете заполнить форму по этой ссылке.

Источник: tengrinews.kz