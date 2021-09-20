Места для своих в Турции: где предпочитают проводить время наши соотечественники

Айгерим Ерболганова, 20 лет, город — Стамбул, студентка Стамбульского технического университета, @ai.ger

Я родом из Алматы, живу в Стамбуле и учусь на факультете текстильной инженерии. Занимаюсь творчеством и рисую в стиле digital art.

Где покупать продукты

Продукты можно найти в любом супермаркете. А свежие овощи, фрукты и молочные продукцию лучше покупать на рынках, это будет выгоднее.

Где поесть

Стамбул — город контрастов. Здесь можно найти еду на любой вкус. Но в основном, преобладает турецкая кухня. В список моих любимых заведений, где можно насладиться видом на залив и на город, входят: Beltas Rest & Cafe, Sur Balık Restaurant Arnavutköy, 212 Restaurant and Bar и Starbucks в районе Bebek, который считается самым красивым в городе.

Nusr-Et, HD İskender, Tavuk Dünyasi — самые популярные заведения Стамбула, где можно плотно и сытно поесть.

В районе Fatih, в таких заведениях, как Seven Hills Restaurant, Mimar Sinan Teras Cafe, Kubbe-i Ask, можно насладиться завтраком с видом на город. Также есть страничка с обзорами на городские заведения: @yemekneredeyenircom.

Шопинг и уход за собой

Косметику можно купить в популярных сетях Sephora, Gratis и Watsons. Самые известные районы для шопинга: Nisantası, Beşiktaş и Kadıköy. Одежда оптом продается в районе Laleli, там много русскоязычных, так как основные покупатели — жители СНГ. В отдельных бутиках в районах Beşiktaş и Kadıköy, можно приобрести качественную одежду. А люксовую одежду можно купить — Zorlu Center, Istinye Park в районе Nişantaşı.

Салонный бизнес здесь развит не так хорошо, как в Казахстане. Однако можно найти места, где делают хороший маникюр мастера из СНГ. Например, салоны @infiniti_nails_ist, @themost.nisantasi и @gothbabe_nails. Если же вы ищете определенных специалистов, лучше поискать в чате «Казахстанцы в Стамбуле» в Telegram, где наши соотечественники делятся контактами.

Места для прогулок

Все районы Стамбула отличаются друг от друга. Каждый из них имеет свою уникальную инфраструктуру и культуру. Мне нравится гулять в исторических районах города, таких как Fatih, где находятся дворец, мечети и мавзолеи. Район Beyoğlu, где, гуляя по узким улочкам, можно добраться до Галатской башни. И Beşiktaş, там в основном, отдыхает молодежь Стамбула. Больше всего люблю прогулки вдоль Босфорского залива.

Общение с соотечественниками

Я поддерживаю связь с казахстанцами. По приезде в Стамбул я сходила на встречу @qazaqtar_in_istanbul, где познакомилась со студентами из Казахстана. Также есть чат в Telegram, где участники делятся опытом проживания в городе и помогают друг-другу.

Алина Сулайманова, 27 лет, город — Стамбул, помощник руководителя в образовательной компании, @leena0610





Я родом из Бишкека, живу в Стамбуле и работаю в образовательной компании LT Global Edu. Мы помогаем студентам из стран СНГ подготовиться и поступить в топовые университеты Турции.

Где покупать продукты

Овощи и фрукты я покупаю на базаре, так как там все более свежее и дешевле, чем в супермаркетах. В каждом районе Стамбула есть день базара. В моем районе Kayışdağ — Ataşehir, такой день по понедельникам. Там я закупаюсь на неделю, а остальное нахожу в супермаркетах.

Где поесть

Тем, кто путешествует, советую не есть в туристических местах, так как там дорого. Мне понравилось в @palegg_kadikoy. Шеф-повар, он же владелец заведения, много путешествовал и даже жил в Таиланде.

Шопинг и уход за собой

Одежду и косметику я покупаю в популярных сетях: Zara, Mango, Sephora.

В салоне @limonnailbar работают девушки из СНГ. Они делают маникюр и педикюр аккуратно, поэтому я хожу к ним. К турчанкам не стоит идти даже на снятие гель-лака, потеряете время и деньги.

Места для прогулок

Я люблю район Kadıköy, парки Caddebostan sahil, Fenerbahçe Marina Kalamış и Moda park. В городе большой выбор досуга: много музеев, исторических мест, кафе, ресторанов.

Общение с соотечественниками

Я часто встречаюсь с соотечественниками, дружу со своими одноклассницами, которые живут здесь более пяти лет. Часто знакомлюсь с интересными людьми, которые приезжают сюда по делам, на отдых или по медицинскому туризму.

Диана Нургожаева, 20 лет, город — Стамбул, студентка Istanbul Aidyn University, @diananurgo

Я родом из города Кокшетау, живу и учусь в Стамбуле. Была во многих городах и странах, но Стамбул очаровал меня больше всех. Казахстанцев в Стамбуле мало, в большинстве тут живут арабы, русские, украинцы и узбеки.

Где покупать продукты

В Стамбуле много разных супермаркетов. Так как я студентка, покупаю продукты в Migros. Также заказываю онлайн в приложениях Getir или Banabi.

Турецкие сладости советую покупать в проверенных местах, вроде Hafız Mustafa 1864. Там цены соответствуют качеству.

Где поесть

Мой любимый район Sariyer. Рекомендую каждому доехать до этого места и попробовать турецкую кухню в местных ресторанах.

Такие блюда, как бешбармак, пельмени, борщ, вы найдете только в русских ресторанах. Советую ресторан Ayaspaşa Rus Lokantası. Цены могут вас удивить, но это того стоит.

Попробовать блюда турецкой кухни за приемлемую цену можно в Lokanta. Заведения похожи на наши столовые и в Стамбуле их много.

А если вы любите рыбу, то с уверенностью советую ресторан Akın balık. Он пользуется популярностью у местных.

Для заказа еды на дом, можно пользоваться приложением Yemeksepeti.

Шопинг и уход за собой

Одежду и косметику я заказываю через онлайн-магазины. Советую приложение Trendyol, заказы доставляют через пару дней.

Многие соотечественники по приезду в Стамбул выбирают для шопинга район Fatih. Но я советую дать шанс маленьким турецким брендам: Roberto Nişantaşı, BSL, Manuka, где вы точно подберете себе стильный образ. Также можно пойти в районы Taksim и Beşiktaş.

В Турции в сфере красоты чаще всего работают мужчины. Я хожу на стрижку и укладку к специалисту Джемаль бею, он находится в районе Makas Nişantaşı.

Лучшие мастера по маникюру, педикюру и наращиванию ресниц здесь из постсоветских стран. Я не пользуюсь такими услугами, но специалистов можно легко найти в Instagram.

Места для прогулок

Стамбул делится на Азию и Европу. Больше всего мне нравится проводить время в европейской части города. Улицы города, люди, архитектура и ритм жизни там, меня вдохновляют.

Я живу в районе Florya, где находится старый аэропорт Ататюрк. Здесь мало туристов, есть набережная и много парков.