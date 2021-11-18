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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Места для своих в Москве: где предпочитают проводить время наши соотечественники
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Сегодня в 19:45

Места для своих в Москве: где предпочитают проводить время наши соотечественники

Марат Иманжанов, город — Москва, логист, @maratiman


Марат Иманжанов.jpg

Я живу в Москве и работаю логистом в крупной турецкой компании «Ренейссанс Констракшн».

Где купить продукты


За определенными продуктами и просто вкусно поесть я хожу в фудмолл «Депо». Там можно найти блюда всех кухонь мира. Он находится по адресу улица Лесная, 20, станция «Менделеевская».

Где поесть


В Москве много интересных заведений. Мне нравится кафе «Рынок» и «Щук». Там вкусно и цены приемлемые.

Шопинг и уход за собой


Одежду я покупаю в outlet Mega Belaya Dacha, который находится на станции «Котельники».

Места для прогулок


Город большой, поэтому жизнь в нем насыщенная. Каждый может найти себе место по душе. Мои любимые места в Москве — парки и усадьбы. Летом город зеленый, поэтому приятно гулять и заниматься спортом. Хочу отметить парк Горького и парк-заповедник Царицыно.

Общение с соотечественниками


Из-за насыщенного графика работы у меня не всегда получается посещать встречи с соотечественниками.

Адия Нурпеисова, город — Москва, студентка, @adiyanurpeisova


Адия Нурпеисова.jpg

Я учусь в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Моя специальность: «Журналистика».

Где купить продукты


Советую покупать продукты в ларьках с домашними товарами или в частных магазинах. Они подороже, чем сетевые, такие как «Пятерочка» и «Магнит», но продукты там качественнее. Но в крупных супермаркетах ассортимент больше, часто проходят акции.

Тем, кто скучает по казахстанскому шоколаду, курту и другим продуктам, стоит заглянуть в магазин «Бауырсак».

Где поесть


В Москве мясо любят почти так же, как и в Казахстане, хотя готовят его не так. Здесь популярны китайские кафе и рестораны, где мясо подают в ананасовом или другом сладком соусе.

Также понравилась грузинская кухня, так как сочетание сытного теста и сочного мяса мне знакомы. Если захотите ташкентский чай, почти в каждом районе можно найти чайхану.

Шопинг и уход за собой


Я покупаю одежду в бутиках Stradivarius, Pull&Bear и Befree.

Косметику заказываю онлайн на сайтах Ozon и Wildberries или иду в «Золотое Яблоко». Но это занимает много времени.

Места для прогулок


Мне нравятся атмосферные и тихие места. Поэтому предпочитаю гулять по Покровскому бульвару, на его узких улочках много разных кафе и ресторанов. Часто гуляю в Лефортовском парке, потому что живу рядом. И около Чистых прудов, где находится посольство Казахстана и памятник Абаю Кунанбаеву.

Общение с соотечественниками


В моем университете много ребят из Казахстана, поэтому я поддерживаю с ними связь.

Арина, 23 года, город — Москва, студентка, @arinarinna1


Арина.jpg

Я учусь в Институте культуры и искусств «Московского городского педагогического университета» по специальности «Музыка». С детства занимаюсь академическим вокалом, занятия музыкой приносят мне удовольствие.

Где купить продукты


Рядом с институтом находится мой любимый магазин @vkusvill_ru, там продают качественные продукты местного производства с хорошим составом. Поэтому горожане рекомендуют его.

Где поесть


Меня поражает гостеприимство москвичей, они добрые и приветливые. В городе много мест, где можно вкусно поесть, от бюджетных кофеен до дорогих ресторанов. Мне нравится фудмолл «Депо», здесь около 75 ресторанов и павильонов, поэтому выбор блюд огромен. Также проводят разные фестивали, выступают стендап-комики и артисты. В это место всегда хочется вернуться.

С приездом в Москву я поняла, что останусь в городе надолго. Мне нравится, как старое и новое перекликается в архитектурных зданиях. Здесь пользуются популярностью выставки, развиты сферы искусства и спорта.

Шопинг и уход за собой


На маникюр я хожу к @nails_mari_msk — качественный маникюр и педикюр, чистый кабинет и большой выбор цветов и дизайнов. Еще советую бровиста-визажиста @uma___makeup, она из команды @goaravetisyan_beauty.

Одежду и косметику я покупаю в масс-маркете: Zara, H&M, Pull&Bear, Oysho и «Золотое Яблоко». Из московских шоурумов рекомендую @manis.msk, @tropikana_shop, @top.inn, @shop_to_shop. Онлайн я заказываю на сайтах Lamoda и ASOS.

Места для прогулок


Для прогулок советую парк «Зарядье» — это рекреационная зона в самом сердце столицы. Отличное место для прогулок с близкими. Особенность этого парка в том, что оттуда открывается вид на Кремль. В парке оборудован «парящий мост» над Москвой-рекой, есть подземный музей, ледяная пещера, медиацентр, амфитеатр и концертный зал, где проводятся фестивали и концерты.

Общение с соотечественниками


У меня не так много знакомых здесь, но я открыта к новым знакомствам.

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