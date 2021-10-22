Места для своих в Лондоне: где предпочитают проводить время наши соотечественники

Амина Игенбек, 20 лет, город — Лондон, студентка King’s College London, @just.a.hotmess

Я живу в Лондоне уже третий год и учусь в King’s CollegeLondon. Изучаю биомедицинские науки, фокусируюсь на генетике и фармакологии.

Где покупать продукты

За продуктами я хожу в Sainsbury’s. Он находится рядом с моим домом, а магазины сети встречаются почти на каждом шагу.

У меня есть подписка на бокс Gousto. Благодаря этому, я заранее выбираю рецепты на неделю и формирую список необходимых продуктов. Это помогает не совершать лишних покупок.

Как вариант, для заказа есть сервис доставки продуктов HelloFresh.

Где поесть

В Лондоне много мест, где можно вкусно поесть. Я часто хожу в Borough Market, он находится рядом с моим кампусом и там много лавочек с готовой едой и продуктами.

Мне нравится пробовать новое, поэтому список мест, которые мне нравятся, большой. К сожалению, я пока не нашла места с казахской кухней. Но в Mercato Metropolitano можно найти узбекские блюда, а в Soho есть ресторан с русской кухней «Зима».

Шопинг и уход за собой

Для шопинга рекомендую Oxford и Regent street. Там есть все популярные и менее известные бренды.

Косметику можно найти в большой аптеке Boots или в больших универмагах John Lewis, или House of Fraser. Единственный минус в том, что там много туристов. Если вы хотите избежать столпотворения, можете пойти в ТРЦ Westfield. Он дальше от центра, но магазины там те же.

В Лондоне сложно найти хорошего beauty-специалиста, к тому же, это дорого. Айжан @nail_art_london — единственный мастер, к которому я хожу. Все остальное стараюсь делать, когда прилетаю в Алматы на каникулы.

Места для прогулок

В Лондоне всегда найдется занятие по душе. Например, временные выставки, инсталляции, которые нужно увидеть.

Мне нравится гулять вдоль Темзы, где можно увидеть все достопримечательности: Вестминстерский Дворец, Лондонский Глаз, Тауэрский мост. Рекомендую во время перехода моста слушать Земфиру.

В South Kensington много красивых улиц и музеев, а в Covent Garden ресторанов. City of London и Canary Wharfболее современные районы, там красиво. Но везде есть свой шарм.

Общение с соотечественниками

Чаще всего я общаюсь со своими знакомыми. Про встречи соотечественников слышу редко, хотя знаю, что они периодически бывают.

Наргиз Гафурова, 24 года, город — Лондон, финансовый директор, @agyzh_london





Я жила в Лондоне на протяжении восьми лет. Сейчас, в связи с пандемией, временно вернулась в Казахстан.

Где покупать продукты

Продукты можно заказать в Tesco, Ocado и Waitrose. Последний супермаркет подороже, но на класс выше.

Органические продукты, такие как мясо, покупаю через приложение FarmDrop.

Где поесть

В Leicester Square, Chinatown и Soho самая вкусная еда в городе, а еще постоянное ощущение праздника и движения настоящего Лондона.

Мои любимые места: стейк-хаус Flat Iron, корейский On TheBab, японский Aqua Kyoto, китайский Haidilao, Bun House и много других в Chinatown.

Шопинг и уход за собой

Покупать одежду и косметику лучше всего онлайн. Мне нравятся ASOS, Urban Outfitters, &Other Stories.

Но если все же хотите посетить магазины, я предпочитаю район Knightsbridge. Там даже обычная ZARA более люксовая.

Косметику покупаю на официальных сайтах MAC, ABH, Pixi Beauty. Продукцию подешевле можно найти на сайтах Cult Beauty, Feel Unique или ASOS.

В Лондоне я делаю только маникюр, педикюр и коррекцию бровей. Выбираю салон Lux Nails and Beautyб 78 Battersea Park Road, London SW11 4ND. Иногда хожу в SPAInterContinental London в O2, Waterview Drive, Greenwich Peninsula, London SE10 0TW.

Мне понравился SPA в городе Бат. Можно съездить туда навыходные и бюджетно отдохнуть в Thermae Bath SPA, The Hetling Pump Room, Hot Bath St, Bath BA1 1SJ. На крыше есть термальный бассейн и несколько саун.

Остальные процедуры предпочитаю делать в Казахстане.

Места для прогулок

На выходных мне нравится приезжать на Leicester Square, где выступают талантливые уличные артисты, и гулять.

На Notting Hill или Belgravia люблю гулять и фотографировать, там красивые английские домики.

Когда хочется на природу, сажусь на поезд и еду в BushyPark или Richmond Park, там свободно перемещаются олени.

Общение с соотечественниками

Я поддерживаю связь только со знакомыми из университета. Мы вместе ходим в паб или в гости друг к другу.





Нурдаулет Базылбеков, город — Лондон, финансист в London Stock Exchange, @012_bn





В Лондоне я учился в Imperial College London. После его окончания получил предложение от London Stock Exchange и уже более трех лет работаю в команде по разработке трейдинга и развитию рынка капитала для ETF инструментов в Европе.

Где покупать продукты

В каждом районе в шаговой доступности можно найти Sainsbury`s или Tesco. В этих магазинах продается все, что нужно для дома, от еды до лампочек и батарей. Там следят за качеством товара и в случае определенных диетических предпочтений, на полках всегда можно найти альтернативы: вегетарианские бургеры, халал, альтернативное молоко и другие.

Где поесть

Лондон — это рай на земле для гурманов. Я сам такой и время от времени заглядываю в места с узбекской кухней, чтобы поесть отменного плова. Но чаще стараюсь пробовать блюда разных кухонь мира, начиная от вьетнамской, бразильской и других.

Шопинг и уход за собой

Здесь большой выбор магазинов. Я предпочитаю японский бренд повседневной одежды Uniqlo. В первую очередь, за качество, а потом уже за приемлемые цены.

Мой парикмахер закрыл свой салон, и последние полтора года я бреюсь налысо. Слышал, что здесь рекомендуют турецких специалистов.

Места для прогулок

Жизнь в Лондоне может быть разнообразной, и это ни для кого не сюрприз. Это настолько большой город, что каждый может найти себе место по душе. Для любящих веселье, есть районы, где сутками кипит жизнь. Есть варианты спокойных жилых домов в разных частях города. Также в Лондоне хорошая система общественного транспорта, причем за небольшие деньги. Это облегчает выбор.

Мой личный топ мест: — Battersea Park — один из самых больших парков в центральном Лондоне, но в то же время там мало туристов. Кстати, это единственный центральный парк, который находится прямо у берега реки Темзы;

— Regents Canal — речной канал с пешеходными тропами. Особенность канала в том, что его протяженность около 14 километров. Он начинается на севере Лондона и может привести вас в восточную часть города. Вдоль канала, есть как современные кафе, так и исторические бары, которые работают с XIX века;

— City of London — один из старых районов города. В небольшом деловом районе чувствуется гармония между старыми переулками, где и сегодня есть кофейни, в которых собирались мореплаватели, и современными зданиями мировых финансовых корпораций.

Общение с соотечественниками

Я был частью студенческого сообщества в Лондоне и познакомился со многими интересными людьми. Для встреч можно выбирать парки, а в дождливые дни можно собираться дома и пить чай.