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Месси выиграл награду Laureus как лучший спортсмен года
66
Главный

Сегодня в 09:28

Месси выиграл награду Laureus как лучший спортсмен года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл награду Laureus в номинации «Спортсмен года».

Месси опередил в голосовании одноклубника Килиана Мбаппе и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. В качестве обладателя титула Лионель сменит автогонщика Макса Ферстаппена, победившего в 2022 году. Сборная Аргентины, за которую выступает Лионель, была отмечена наградой в номинации «Команда года».

Награда была учреждена в 1999 году. Чаще всего спортсменом года признавали швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Источник: prosports.kz

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